Les différents sondages diffusés en amont du premier tour des élections législatives montrent un camp présidentiel distancé par le RN et le Nouveau Front populaire. Une telle situation pourrait conduire à une cohabitation, avec un Premier ministre issu de l'opposition. On vous explique ce que cela pourrait impliquer.

Avec le quinquennat, la pratique de la cohabitation devait devenir hypothétique. Mais la situation actuelle rend cette possibilité de plus en plus concrète. Alors que les sondages donnent le camp présidentiel distancé par le Rassemblement national et le Nouveau Front Populaire lors des prochaines élections législatives, Jordan Bardella, candidat pour Matignon, a déjà commencé à définir quel serait son rôle en cas de cohabitation avec Emmanuel Macron à l'Élysée.

Alors qu'il présentait son programme ce lundi 24 juin, il s'est notamment positionné sur la nomination du futur commissaire français à Bruxelles, expliquant qu'il s'agissait "de la responsabilité du gouvernement français". Jordan Bardella s'est ainsi avancé sur le terrain de la politique étrangère, pourtant considéré comme un "domaine réservé" du président de la République. Une situation qui met en lumière le flou qui existe dans la Constitution sur la répartition des pouvoirs entre le président et le gouvernement.

La politique du gouvernement, menée par le Premier ministre

Car si Jordan Bardella a assuré qu'en cas de cohabitation, il respecterait "toute la Constitution, rien que la Constitution", en réalité, la loi fondamentale ne définit pas précisément la répartition des pouvoirs entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. En particulier parce que les cohabitations n'avaient pas été envisagées par les créateurs du texte fondateur de la Vᵉ République. "C'est une pratique installée suite à une conjoncture politique qui s'est présentée, mais cela n'était pas prévu", reconnait la professeure de droit public à l'université de Bordeaux, Marie-Claire Ponthoreau. "Mais la Constitution étant plutôt flexible, elle a autorisé cette pratique."

Alors qu'en cas de majorité présidentielle, c'est le président de la République qui est le "centre d'impulsion du pouvoir", comme le précise le Conseil constitutionnel. En cas de cohabitation, "le centre de gravité du pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon". Le Premier ministre, soutenu par sa majorité parlementaire, récupère alors de larges prérogatives et mène la politique du gouvernement. "En période de cohabitation, tous les Premiers ministres sont autonomisés par rapport au président de la République, ils n'ont plus à lui rendre de compte", souligne ainsi Marie-Claire Ponthoreau.

"Pouvoirs propres" et "pouvoirs partagés"

Pour autant, la Constitution définit des "pouvoirs propres" au président de la République, qu'il garde quelle que soit la situation à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État exerce ces pouvoirs seul, sans avoir besoin de la signature de son Premier ministre ou de ses ministres. Il peut notamment nommer le Premier ministre, soumettre un projet de loi au référendum ou encore annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qu'a fait Emmanuel Macron le 9 juin dernier (et qu'il ne pourra refaire avant juin 2025).

Parallèlement, il existe des "pouvoirs partagés", c'est-à-dire des pouvoirs qui sont soumis à l'accord du Premier ministre, et le cas échéant, des ministres responsables. C'est le cas des projets de loi, qui, s'ils sont proposés par le Premier ministre ou le gouvernement, doivent passer par le Conseil des ministres avant d'être examinés par l'Assemblée nationale. Or, pour cela, ils doivent être inscrits à l'ordre du jour par le chef de l'État, qui préside ce Conseil des ministres, même en cas de cohabitation. "Il y a des possibilités pour le président de la République, non pas de stopper l'action gouvernementale, mais de la ralentir", indique Marie-Claire Ponthoreau.

Enfin, depuis la première cohabitation, survenue sous la présidence de François Mitterrand, en 1986, il est d'usage de "réserver" la Défense et les Affaires étrangères au chef de l'État. "Cela se tient parce qu'effectivement, le chef de l'État représente la France à l'étranger, mais ce n'est pas dans la Constitution", met en avant Mathilde Philip-Gay, professeure de droit public à l'Université Jean Moulin à Lyon 3. "Précisément, ces domaines sont partagés avec le Premier ministre puisque que celui-ci est responsable de la politique nationale, donc, de la politique étrangère. Et il est responsable de la Défense nationale, donc de la Défense", ajoute Marie-Claire Ponthoreau, citant les articles 20 et 21 de la Constitution.

Face à ces interprétations différentes, les deux représentants de l'exécutif peuvent se disputer l'autorité sur ces domaines, en cas de cohabitation. Ce fut par exemple le cas en 1997, lorsque Jacques Chirac a nommé Premier ministre le socialiste Lionel Jospin. Malgré cette théorie des "domaines réservés", le Premier ministre a décidé d'accompagner le chef de l'État à tous les sommets européens, la France se retrouvant incarner par les deux hommes sur la scène internationale. "L'interprétation de la Constitution entre les gouvernants, c'est un rapport de force politique", résume Marie-Claire Ponthoreau, qui s'attend donc à d'intenses négociations, dans le cas d'une cohabitation à l'issue des prochaines législatives.