La campagne pour le premier tour des législatives anticipées démarre officiellement ce lundi 17 juin. Les partis ont dévoilé leurs candidats dans les 577 circonscriptions, alors que le dépôt des déclarations a pris fin dimanche à 18h. Suivez les dernières informations sur les élections.

C'EST PARTI ! Après une semaine de rebondissements et de confusion pour nouer dans l'urgence les alliances et désigner les candidats, la campagne éclair du premier tour des législatives du 30 juin démarre officiellement ce lundi sous haute tension.

Depuis 18 heures dimanche, tous les candidats à l'un des 577 sièges de députés sont enregistrés en préfecture. Place maintenant aux réunions de terrain, à l'envoi de la propagande électorale et aux spots à la télévision.

Les dés sont jetés. Au terme d'une folle semaine de tractations, d'alliances et de dissidences qui ont bouleversé le paysage politique, la course contre la montre pour déposer sa candidature s'est achevée dimanche à 18 heures pour les postulants aux législatives 2024 dans les 577 circonscriptions. La campagne officielle démarre ce lundi 17 juin et prendra fin le vendredi 28 juin au soir.

Une semaine après le séisme de la dissolution, tout est désormais scellé après plusieurs journées de grande confusion notamment marquées par le ralliement du chef des Républicains Eric Ciotti au Rassemblement national. Si le patron très contesté n'a pas été suivi par les cadres de son parti - à l'exception d'une députée et du président du mouvement des Jeunes républicains - il a indiqué avoir 62 candidats "du rassemblement des droites" soutenus par le RN.

La branche LR anti-Ciotti, qui tente de maintenir sa voix, a de son côté investi "près de 400 candidats", dont Virgile Vanier dans les Alpes-Maritimes contre Eric Ciotti.

À gauche, le Nouveau Front populaire a réussi à se mettre d'accord en quelques jours sur un programme et des candidats, malgré des dissensions sur certains postulants choisis par La France insoumise et le refus d'investir plusieurs figures historiques critiques de la ligne de Jean-Luc Mélenchon.

Au lendemain de la candidature surprise de l'ex-président François Hollande en Corrèze sous la bannière du Nouveau Front populaire, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin (1997 à 2002) a, lui, aussi défendu la nouvelle union, seule "digue", selon lui, capable de contenir le parti d’extrême droite.

Sonnée par la dissolution et distancée dans les sondages, la majorité est menacée d'arriver en troisième position dans nombre de circonscriptions derrière le RN et la gauche. Pour éviter cela, elle a décidé de ne pas présenter de candidat dans une vingtaine de circonscriptions détenues par des élus de droite, de gauche ou du groupe indépendant Liot, jugés constructifs.