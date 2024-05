Gabriel Attal a vanté les nombreux avantages de l'Union européenne, assurant que "la France ne sera pas plus forte en étant plus seule". Selon lui, "on peut reprocher des choses à l'Europe et évidemment qu'elle a des défauts, et évidemment que notre travail, c'est de faire en sorte de les corriger".





"C'est ça notre travail : régler des problèmes et surtout, inventer des politiques qui protègent mieux les Français. On ne le fera pas avec ni le Rassemblement national, ni la France insoumise, ni avec des partis qui sont malheureusement devenus des supplétifs pour le Parti socialiste, de la France insoumise, des Républicains, pour le Rassemblement national", a continué le Premier ministre.