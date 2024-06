Ce samedi, plusieurs des têtes de listes aux européennes seront en meeting ou en déplacement. Dans la dernière ligne droite de cette campagne, retrouvez ici les dernières prises de parole des principaux candidats.

Le sprint final est entamé. Ce samedi, tous les principaux candidats aux européennes seront en déplacement à travers le pays pour parler à leurs partisans, mais aussi tenter de convaincre les indécis et les abstentionnistes. Largement en tête des différents sondages avec sa liste RN, Jordan Bardella sera à Carpentras dans le Vaucluse. Pour sa part, la candidate Renaissance Valérie Hayer, toujours très loin derrière l'extrême droite, donnera un meeting à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Son poursuivant, Raphaël Glucksmann, sera à Marseille (Bouches-du-Rhône). La tête de liste Parti socialiste-Place Publique sera, lui aussi, en meeting. Manon Aubry (LFI) et François-Xavier Bellamy (LR), à égalité dans le sondage Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, seront à Toulouse et Anglet.

Selon notre sondage quotidien en date du 31 mai, la liste de Jordan Bardella (RN) conserve une nette longueur d'avance sur la concurrence. Il totalise 33,5% des intentions de vote. Derrière, c'est toujours très serré entre les deux premiers poursuivants. La candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer devance de justesse (15,5%) le représentant de la liste Parti socialiste-Place Publique Raphaël Glucksmann (14%).

Sous la barre des 10%, La France Insoumise de Manon Aubry (7%) et Les Républicains de François-Xavier Bellamy (7%) tirent leur épingle du jeu, juste devant les listes Reconquête, par conduite Marion Maréchal (6,5%), et Écologiste, dont Marie Toussaint (6,5%) est la cheffe de file.