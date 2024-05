Donnée à 6,5% dans les intentions de vote, la liste écologiste peine à s'imposer dans cette campagne pour les Européennes, alors qu'en 2019, Yannick Jadot avait réussi à obtenir 13,4% des voix. "J'appelle à la mobilisation générale, on a besoin de plus grand nombre de députés écologistes possible", a lancé Marie Toussaint, pointant la faute des lobbys qui s'attaqueraient à la politique en faveur du climat prônée par les Écologistes.

"On a eu des avancées, obtenu des avancées, grâce au vote pour les Écologistes en 2019, pour la nature, pour le climat, pour la justice. Depuis, les lobbys se sont réorganisés, ont développé un discours anti-écologie et anti-écologistes", a-t-elle ainsi dénoncé, donnant la situation agricole en exemple. "Ils nous expliquent à longueur de temps que l'écologie serait la cause du mal-être des agriculteurs, alors que c'est le modèle économique qui a été mis en place par une majorité qui leur pèse."





Les agriculteurs se plaignaient "des normes environnementales, de la bureaucratie et ils ont raison, on a besoin de se débarrasser de la bureaucratie", a reconnu l'eurodéputée. "Nous, on a voté contre la PAC et le pacte vert s'est arrêté avant de commencer sur l'agriculture, donc le malaise qui a été exprimé, il n'est en aucun cas lié aux décisions des Écologistes, nous n'y avons pas participé", a-t-elle souligné. "Nous nous sommes battus aux côtés des agriculteurs contre un modèle qui les empêche de vivre dignement de leur travail. Nous, nous voulons une Europe riche de ses paysans", a encore prôné l'écologiste. "Le dérèglement climatique est là, il est palpable, il est sur nous, et nous avons besoin de continuer à agir", a enfin insisté Marie Toussaint.