EN DIRECT - Européennes : la proposition de débat Macron-Le Pen est "profondément scandaleuse", déplore Glucksmann

"Ce débat n'a aucune raison d'être démocratiquement", appuie sur LCI le candidat PS-Place Publique Raphaël Glucksmann. "Il faut débattre, il y a une tête de liste qui s'appelle Valérie Hayer et qui participe à des débats collectifs. Il y a plusieurs voix sur la question européenne et il faut débattre. (...) C'est sans doute l'élection européenne de l'histoire. Et c'est précisément parce que c'est l'élection européenne la plus importante de l'histoire, il ne faut pas de jeux de com' et de coups politiques. Il faut un vrai débat. En jouant avec les institutions et l'équité démocratique, Emmanuel Macron finit par faire monter le Rassemblement national. Il le présente en permanence comme la seule opposition possible à sa politique et à sa personne. (...) On n'a jamais eu une extrême droite aussi haute, aussi forte, aussi menaçante."