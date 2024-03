EN DIRECT - Élections européennes : suivez le premier meeting de Valérie Hayer, tête de liste Renaissance, à Lille

Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux élections européennes, tient ce samedi son premier meeting de campagne au Grand Palais de Lille. La candidate de la majorité présidentielle sera précédée à la tribune du Premier ministre Gabriel Attal. Une séquence à suivre à partir de 16h30 dans ce direct et sur LCI (canal 26).

Valérie Hayer se jette dans le bain de la campagne. Fraichement intronisée tête de liste de Renaissance, parti de la majorité présidentielle, pour les élections européennes, l'eurodéputée tient ce samedi son premier meeting, au Grand Palais de Lille. À la tribune, la candidate, dont c'est la première grande apparition publique, sera précédée de Gabriel Attal.

Ce premier meeting intervient six jours après le lancement de la campagne du grand rival désigné, Jordan Bardella (RN), à Marseille. Près de 2500 personnes sont attendues à Lille ce samedi. Avant Gabriel Attal, étaient à la tribune le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que les alliés de la majorité présidentielle, François Bayrou (Modem) et Edouard Philippe (Horizons).

Défendre "le projet européen" d'Emmanuel Macron

Alors que le RN s'affiche avec plus dix points d'avance dans les sondages, la majorité présidentielle tente de ressouder les rangs et d'entrer dans cette campagne de manière offensive, en ciblant directement le parti de Marine Le Pen, accusé notamment d'entretenir le flou au sujet de la guerre en Ukraine et de la Russie.

"Ma mission est très claire : c’est de gagner cette campagne", avait-elle affirmé le 29 février sur TF1, après sa désignation. "J’appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du président de la République, tous ceux qui veulent défendre l’Europe de Simone Veil et de Jacques Delors à se mobiliser."

À noter que Valérie Hayer sera également l'invitée de L'Événement du dimanche LCI, ce 10 mars, à partir de 12h.