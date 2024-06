À 11 jours des législatives, le président du Rassemblement national Jordan Bardella se rend ce mercredi au salon de défense Eurosatory où il pourrait clarifier ses positions sur l'Ukraine et Israël. La gauche s'indigne après la lourde charge d'Emmanuel Macron contre le Nouveau Front populaire. Suivez les dernières informations.

"La solution que j'ai prise, c'est la plus lourde, la plus grave, mais la plus responsable", a affirmé mardi le chef de l'État, en marge d'un déplacement sur l'île de Sein (Finistère). "Sans dissolution, cela aurait été la chienlit", a-t-il martelé. "N'ayez pas peur", "allez voter et choisissez votre avenir", a-t-il ajouté.

Dans un échange avec des journalistes au terme de son déplacement, le chef de l'État s'en est pris au Nouveau Front populaire, l'accusant de défendre "un programme totalement immigrationniste". "Ils proposent d'abolir toutes les lois qui permettent de contrôler l'immigration", a-t-il taclé. Il s'en est pris également à l'extrême droite, présentant le programme du RN comme "déraisonnable et financièrement et dans son rapport à la politique".

À 11 jours des législatives, le président du Rassemblement national Jordan Bardella se rend ce mercredi au salon de défense Eurosatory où il pourrait clarifier ses positions sur l'Ukraine et Israël. Après avoir tenté de dissiper les doutes sur la réforme des retraites, s'engageant à l'abroger en favorisant les carrières longues, la visite à Eurosatory, plus grand salon international de défense et de sécurité terrestres, pourrait donner l'occasion à Jordan Bardella de s'exprimer sur la politique étrangère et le soutien militaire à l'Ukraine, l'une des principales épines pour le RN.

Par ailleurs, dans une décision rare, la CGT a appelé explicitement à voter pour le Nouveau Front populaire, au vu de "la gravité de la situation" avec le risque de l'arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Le deuxième syndicat français a coutume d'appeler à faire barrage contre l'extrême droite, mais sans donner de consigne de vote.

