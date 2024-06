Interrogé par Le Parisien , Gabriel Attal estime qu"à "La France Insoumise, beaucoup d’élus promeuvent le communautarisme ou tiennent des propos inacceptables sur l’antisémitisme", tandis que le "Rassemblement national, la division est son moteur, la haine son carburant. Il présente des candidats qui ont tenu des discours racistes, antisémites, homophobes."





Pour le Premier ministre, "les études montrent qu’en cas de second tour, la Nupes est beaucoup moins bien placée que nous (la majorité présidentielle, ndlr) pour l’emporter face au RN." Dès lors, "voter Nupes, c’est voter pour Jean-Luc Mélenchon et se retrouver avec Jordan Bardella."





Interrogé sur une éventuelle consigne de vote, le chef du gouvernement répond que "[ses] valeurs [le] poussent à tout faire pour empêcher qu’arrivent à la tête de notre pays des personnes qui carburent à la division, à la haine et à la fragilisation de notre pacte républicain."





Sur les sondages, qui donne la majorité présidentielle loin derrière les deux blocs extrêmes, le Premier ministre répond : "Il y a deux semaines, on était à 14%. Aujourd’hui, on est entre 20% et 22% d’intentions de vote. La dynamique est de notre côté."