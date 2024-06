Prié de dire s'il était tenté par Matignon, lui dont Raphaël Glucksmann a cité le nom comme potentiel Premier ministre si la gauche l'emportait aux législatives, Laurent Berger a répliqué : "ce n'est pas mon envie". Suivez en direct les dernières informations.

"LIBERTÉ DE CONSCIENCE" "Je crois à la liberté de conscience", a déclaré Bruno Le Maire, à propos des fonctionnaires qui menacent de ne pas obéir à un gouvernement d'extrême-droite. "Je crains pour la paix civile", a confirmé le ministre de l'Économie, en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Il craint une "perte de temps et d'énergie pour notre pays", jugeant que toutes les expériences d'extrême-droite avaient tourné court. "PROJETS GAUCHISTES" "Ce sont deux projets gauchistes, d'inspiration marxiste", a estimé Bruno Le Maire à propos des programmes de la France insoumise et du Rassemblement national, "qui vont augmenter la dette et faire exploser les taux d'intérêt". LE RN ET L'EUROPE Bruno Le Maire a mis en garde contre une baisse de la contribution française à l'Union européenne, promise par le Rassemblement national, rappelant que les subsides de la Politique agricole commune (PAC) pourraient en souffrir. "FAIRE FACE" "C'est la décision d'un seul homme, il faut faire face", a coupé Bruno Le Maire sur France Inter à propos de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, montrant une nouvelle fois son hostilité à ce choix. "FARCE" "Ça tourne à la farce, leur programme, à la mascarade", a estimé le ministre de l'Économie sur France Info, en pointant les revirements du Rassemblement national sur les questions de l'Otan ou du marché européen de l'Énergie. ORDRE ET DÉSORDRE Il faut de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, mais je n'ai pas le sentiment que c'est ce qu'amènerait le Rassemblement national, il va amener surtout beaucoup de désordre", a estimé Bruno Le Maire. "DROIT DANS LE MUR" "L'un comme l'autre emmèneront le pays droit dans le mur, et en klaxonnant", a déclaré le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à propos du Rassemblement national et de la France insoumise. "S'ALLIER, C'EST ÊTRE COMPLICE" Bruno Le Maire a estimé que "s'allier, c'est être complice", visant nommément François Hollande après son ralliement au Nouveau Front populaire, et rappelant les discours "de haine et de légitimation insidieuse, mais réelle, de l'antisémitisme". Il a aussi dénoncé l'alliance d'Eric Ciotti avec le Rassemblement national, estimant toutefois qu'il n'avait emmené que peu de membres des Républicains avec lui. "CONSÉQUENCES GRAVES" "Elle est l'élection qui aura les conséquences les plus graves depuis le début de la Cinquième République en 1958", a estimé Bruno Le Maire sur France Info. "CHACUN SON IDENTITÉ" "Chacun se présente devant les Français avec une identité qui lui est propre", a répondu Gabriel Attal, invité à dire s'il se distinguait du président Emmanuel Macron. "PAS PRÊTS À GOUVERNER" "Ils ne sont pas prêts à gouverner", a estimé Gabriel Attal sur CNews et Europe 1 à propos du Rassemblement national. Selon lui, il s'agit d'un "parti d'opposition", pas prêt à exercer le pouvoir. POUVOIR D'ACHAT Le Premier ministre a fustigé la façade de "parti du pouvoir d'achat", du Rassemblement national, estimant que toutes les mesures annoncées par le parti d'extrême-droite avaient finalement été retirées de son programme. SÉCURITÉ Gabriel Attal a défendu son bilan en matière de sécurité, rappelant les "milliers d'embauches" de forces de l'ordre sur les deux mandats d'Emmanuel Macron, tout en concédant que cela restait "insuffisant". IMPÔTS Le Premier ministre a rappelé que son camp est le seul à ne pas envisager d'augmentation d'impôts, rappelant notamment la suppression de la taxe d'habitation. GABRIEL ATTAL "C'est le choix du président de la République", a éludé Gabriel Attal sur Europe 1 et BFM, à propos du calendrier précipité des élections anticipées. "NE VOUS RÉSIGNEZ PAS" "Ne vous résignez par à choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise", a lancé Gabriel Attal, invité de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. LAURENT BERGER N'IRA PAS À MATIGNON À la question de savoir s'il pourrait être Premier ministre en cas de victoire de la gauche aux élections législatives, la réponse de Laurent Berger est on ne peut plus claire. "Non, j'ai fait le choix de me retirer de la vie publique (...) J'ai fait ce choix-là pour embrasser une carrière dans le privé. Aujourd'hui, mon devoir, c'est de parler, et je peux vous assurer une chose, c'est que ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, y compris professionnelle, c'est une vie qui me satisfait et je suis très bien là où je suis", a déclaré l'ancien secrétaire général de la CFDT.

"Ce que je veux, c'est ne pas vivre dans un pays qui serait gouverné et présidé par le Rassemblement national", a ajouté Laurent Berger chez nos confrères de France 2 ce lundi matin. Laurent Berger n'ira pas à Matignon si la gauche gagne Source : TF1 Info RÉSEAUX SOCIAUX La campagne pour les législatives s'invite sur les réseaux sociaux. Les jeunes électeurs sont particulièrement ciblés par le Rassemblement national et le Nouveau front populaire. Mais liker est-il voter ? C'est ce que se demande le reportage de TF1 à voir ici ⬇️ Élections législatives 2024 Du like au vote : quand la campagne pour les législatives s'invite sur les réseaux sociaux ALLIANCE LR-RN : LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT DES JEUNES LR "Je crois correspondre à la ligne qui est défendue par la majorité des électeurs de droite. Ça fait des années que c'est quasiment un fantasme pour les électeurs de droite de pouvoir s'allier avec le Rassemblement national, parce qu'on a 90% de points de convergence, parce qu'on a l'urgence dans le pays, il y a des Français qui souffrent, et on a envie de répondre à toutes ces urgences", explique sur LCI Guilhem Carayon, candidat pour l'alliance LR-RN dans le Tarn et président des Jeunes LR. Guilhem Carayon, président des Jeunes LR, sur LCI Source : TF1 Info FIN DE VIE "C'est le premier texte dont je souhaite que le Parlement continue de l'examiner". Yael Braun-Pivet a exprimé son attachement au projet de loi sur la fin de vie, dont le débat a été stoppé net par la dissolution de l'Assemblée nationale. "GRANDE COALITION" Yael Braun-Pivet espère une "majorité claire" d'une "grande coalition" pour un fonctionnement normal de l'Assemblée nationale après le 7 juillet. Elle a estimé que la précédente mandature avait démontré que des consensus étaient possibles, rappelant qu'elle n'était pas responsable de l'usage de l'article 49-3 par le gouvernement. "CLOPORTES" L'expression de "cloportes" pour désigner les conseillers du président a fait "sourire" la présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sur France Inter. Sans reprendre l'expression à son compte, elle a, elle aussi, fustigé des conseillers "loin des préoccupations des Français". JORDAN BARDELLA "INEXPÉRIMENTÉ", SELON GÉRALD DARMANIN "M. Bardella n'a jamais rien dirigé (...) Il n'a jamais été maire, je ne crois pas qu'il a un jour dirigé une association ou une entreprise. Je pense que nous avons quelqu'un de très inexpérimenté et je crois savoir qu'il faut un peu d'expérience, quand même, pour diriger un pays comme la France", a estimé ce lundi Gérald Darmanin, interrogé chez nos confrères de RTL. "Cette grande inexpérience me fait, personnellement, très peur", a ajouté le ministre de l'Intérieur. BINATIONAUX "Nous allons réduire les possibilités d'être français, comme ça, en sifflant", a expliqué Sébastien Chenu sur TF1, précisant le programme du Rassemblement national. Il a ainsi indiqué que celui-ci ne prévoyait pas de mettre fin à la binationalité, mais de retirer les binationaux de postes sensibles. "PRÉSIDENT AFFAIBLI" Le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu a mis en cause la crédibilité présidentielle, au lendemain de la "lettre aux Français" d'Emmanuel Macron, au cours de son entretien dans Bonjour!, sur TF1. Il a estimé que le locataire de l'Élysée était "affaibli", rappelant que plusieurs de ses alliés avaient récemment pris leurs distances. BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré tout au long de la journée à l'actualité politique des élections législatives, dont le premier tour se tiendra ce dimanche 30 juin 2024.

Dimanche 23 juin, une semaine avant le premier tour des législatives, Emmanuel Macron a publié une lettre dans la presse quotidienne régionale. Il a juré d'"agir jusqu'en mai 2027", et promis "des "réponses beaucoup plus fortes et fermes" sur "l'insécurité, l'impunité". "Le prochain gouvernement devra refonder la politique de l'enfance, protéger mieux nos jeunes et lutter plus fortement contre toutes les discriminations", a-t-il plaidé aussi en relevant la "demande forte de justice sociale". Surtout, en disant mesurer "le malaise démocratique", le chef de l'État a admis que "la manière de gouverner doit changer profondément".

Gabriel Attal, lui, a dit attendre de cette élection "une légitimation supplémentaire" qui le renforcerait à son poste. Un avantage qu'il entend exploiter par un changement "dans la pratique du pouvoir", a-t-il assuré sur le plateau du Grand Jury RTL/M6/Le Figaro. "Le message qui nous a été envoyé" avec les européennes "c'est aussi évidemment que dans la méthode, dans la gouvernance, on doit faire mieux (...) en allant chercher des coalitions avec les Français, avec la société civile", a-t-il détaillé.

Samedi soir, Jean-Luc Mélenchon a redit son "intention de gouverner ce pays". "Si j'ai un message à faire passer, c'est que Jean-Luc Mélenchon (...), s'il veut rendre service au Nouveau Front populaire, il faut qu'il se mette de côté, qu'il se taise", a grincé en retour dimanche devant des journalistes l'ancien président François Hollande, lui-même candidat en Corrèze. M. Mélenchon a répliqué à François Hollande, de Montpellier où il tenait meeting, en affirmant que "la popularité n'est pas du côté qu'il croit", alors que se faisaient entendre des huées du public quand il a mentionné le nom de l'ancien président.

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel s'est pour sa part fendu d'un communiqué protestant qu'une éventuelle entrée à Matignon de M. Mélenchon n'avait "jamais fait l'objet d'un accord du Nouveau Front populaire". "C'est faux et insupportable", s'est-il insurgé.

Du côté du RN, Sébastien Chenu a affirmé que "l'abattage sans étourdissement", auquel Marine Le Pen est opposée de longue date, pour produire de la viande halal ou casher, resterait autorisé en cas d'arrivée du RN au pouvoir.

L'étude Ifop-Fiducal diffusée dimanche par LCI et TF1info révèle qu'à une semaine du premier tour, le duel entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national se confirme. Les candidats investis par le parti d'extrême droite récoltent 35,5% des intentions de vote (+0,5). Ils continuent de creuser l'écart avec l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire, dont la dynamique semble stagner pour recueillir 29% des intentions de vote, comme chaque jour depuis jeudi. Le camp de la majorité recule quant à lui, avec un point de moins que jeudi, et reste à 21% des intentions de vote sous la bannière Ensemble.