Les représentants des principaux partis dans la course aux législatives présentent ce matin leur programme devant les organisations patronales. Suivez les dernières informations en direct.

Courtiser et rassurer. Les représentants des principaux partis dans la course aux législatives présentent ce jeudi leur programme devant les organisations patronales, à l'heure où la gauche et l'extrême droite sont accusées de faire des promesses trop dispendieuses.

Edouard Philippe pour Horizons, Eric Coquerel et Boris Vallaud pour le Nouveau Front populaire, Jordan Bardella et Eric Ciotti pour le Rassemblement national et ses partenaires, Bruno Le Maire pour Ensemble pour la République, et Bruno Retailleau pour Les Républicains doivent se succéder sur la scène de la salle Gaveau entre 08H45 et 12H45.

Chaque parti ou coalition aura 15 minutes pour détailler son programme avant de répondre pendant 30 minutes aux questions des organisations patronales et de dirigeants d'entreprise présents dans la salle, a détaillé le Mouvement des entreprises de France (Medef) à l'AFP.

Avant même cet oral, la première organisation patronale française a qualifié de "dangereuses" pour l'économie française des mesures proposées par le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire en vue des législatives des 30 juin et 7 juillet.

"Si ces programmes se concrétisaient en 2024 ou après", ils provoqueraient "des hausses d'impôts, (...) le départ des investisseurs étrangers et des faillites massives d'entreprises, donc des destructions d'emplois", a prévenu l'organisation patronale qui compte 200.000 entreprises adhérentes employant 10 millions de personnes.

Autour du Medef, plusieurs organisations d'entreprises seront aussi présentes, à l'instar de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), de l'Union des entreprises de proximité (U2P), et du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (Meti).