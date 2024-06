"Je ne vois pas comment il (Éric Ciotti) peut rester à la tête d'une organisation qu'il a fait évoluer dans un sens qui n'avait pas été validé", explique sur RTL David Lisnard, le maire de Cannes.





"Dans le tumulte, la voix d'une droite très forte et raisonnable, même si elle est peu audible, c'est celle-là qu'il faut défendre". "On n'a pas voulu aller avec Emmanuel Macron, et on avait raison parce que c'est un échec, et on voit bien que dans le projet du RN il y a beaucoup de points communs avec le programme de la majorité".