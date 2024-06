Le président du MoDem, François Bayrou, estime que Marine Le Pen a mis "en cause profondément la Constitution" en jugeant que chef des armées n'était qu'"un titre honorifique" pour le président de la République. "Si vous prétendez que celui qui nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat, celui qui préside les conseils de défense, celui dont la Constitution dit en toutes lettres qu'il est le chef des armées, si vous prétendez que ce n'est pas vrai, que ce serait des titres pour faire joli, alors vous mettez en cause profondément la Constitution", affirme l'allié d'Emmanuel Macron sur Europe1 et CNEWS, jugeant cette déclaration "extrêmement grave".