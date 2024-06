Ce mardi à 20h45, à cinq jours du 1er tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal pour le camp présidentiel, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Manuel Bompard du Nouveau Front populaire débattent sur TF1. Une émission, diffusée en streaming sur TF1+, sur LCI et sur les réseaux sociaux de TF1info, au cours de laquelle notre équipe des Vérificateurs passe au crible les propositions des candidats.

À cinq jours du premier tour de ces législatives déclenchées par la dissolution de l'Assemblée nationale souhaitée par Emmanuel Macron au sortir des européennes, chaque camp a dévoilé ses intentions. Et chacun espère, dans cette dernière ligne droite, confirmer ou inverser la tendance qui place le RN largement en tête des intentions de vote (36%), suivi du NFP (29,5%) et d'Ensemble (20,5%), comme le révèle notre dernier sondage.

Pouvoir d'achat, éducation, immigration, environnement... Les représentants de Ensemble, du RN et du NFP vont développer les propositions qu'ils souhaitent mettre en place à partir du 8 juillet prochain, soit au lendemain du second tour.

Au cours de cette émission, animée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, notre cellule des Vérificateurs examine en direct les déclarations des candidats et leur exactitude, et les publie dans le direct commenté ci-dessus.