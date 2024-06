Une mobilisation pouvant aller jusqu'à 350.000 opposants à l'extrême droite est attendue dans la rue ce week-end. Le ministère de l'Intérieur mobilise 21.000 policiers et gendarmes. A Paris, un cortège doit s'élancer à 14h.

Les opposants à l'extrême droite battent le pavé ce samedi dans toute la France à l'appel de syndicats, d'associations et de la gauche du "Nouveau Front populaire", déjà ébranlé par des accusations de "purge" au sein de LFI. Près de 200 points de rendez-vous ont été fixés dans 95 départements, selon un communiqué de la CGT qui appelle à "un sursaut démocratique et social" avec quatre autres syndicats CFDT, UNSA, FSU et Solidaires. Les leaders de gauche ont également appelé à rejoindre les cortèges.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a émis une note vendredi 14 juin où il exprime sa crainte des altercations entre "l’ultra-droite" et "l’ultra-gauche". Il incite les préfets à être "particulièrement attentif(s) à la protection des personnes et des biens pour garantir, avec tact mais fermeté, l'ordre républicain." Un large dispositif de sécurité est mis en place ce samedi 15 juin. Environ 21.000 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi.

Dans toute la France, ce sont près de 350.000 participants qui sont attendus. À Paris, le cortège s’élance à partir de 14 heures de la place de la République en direction de Nation. Selon une source proche du dossier, "trois villes attendent plus de 10.000 participants avec des craintes de débordements : Toulouse, Marseille et Rennes".

Suivez avec nous cette journée de mobilisation.