Au cours d’une émission inédite ce mardi, exclusivement diffusée sur Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur le site et l'appli TF1info, Paul Larrouturou invite plusieurs personnalités pour débattre. Objectif : éclairer le débat et répondre aux questions que se posent les jeunes avant d’aller aux urnes le 9 juin. Le programme sera également disponible en replay sur TF1+

C'est une émission inédite qu'anime Paul Larrouturou, ce mardi 4 juin de 20h30 à 22h. À cinq jours des élections européennes, huit participants vont débattre sur la place des jeunes dans un scrutin souvent boudé par les moins de 35 ans. Depuis le plateau de "Bonjour, la Matinale !", nos quatre invités journalistes apporteront leur éclairage sur le regain de soutien dont bénéficient les partis d’extrême droite en Europe et évoqueront également l'importance de l'écologie dans les programmes respectifs des têtes de liste, ou encore les répercussions de la guerre en Ukraine et celle à Gaza.

Donner à ceux qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter les éléments factuels pour se faire un avis éclairé Paul Larrouturou

"Face à un risque d'abstention énorme, au regard d'une forme d'indécision que je perçois sur le terrain, on a eu envie de donner aux électeurs qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter les éléments factuels pour se faire un avis éclairé, précise le reporter de TF1info Paul Larrouturou. On a souhaité faire cette émission avec un ton décontracté, interactif et pédagogique qui permet de s'adresser à eux". Et l’inverse est aussi possible : au cours de l’émission, des questions posées par les internautes, notamment via les commentaires sous les publications concernant cet événement, obtiendront leurs réponses en direct.

Les principales têtes de liste interviendront, elles aussi, dans un format original. Pour les spectateurs de "Paul Le live", Jordan Bardella (RN), Valérie Hayer (Renaissance), Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique), Manon Aubry (LFI), François-Xavier Bellamy (LR), Marie Toussaint (Les Ecologistes-EELV), Marion Maréchal (Reconquête) et Léon Deffontaines (PC) résument en une minute top chrono leurs propositions pour l'Europe.

Pour la première fois, cette "table ronde" inédite est diffusée exclusivement sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur le site et l'appli TF1info. Vous pourrez aussi la retrouver en replay sur la plateforme de streaming gratuit TF1+.