Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur "l'antisémitisme résiduel" continuent de faire polémique. "Je ne sais pas quelle cause on défend quand on minimise, quand on minore un phénomène aussi grave que l'antisémitisme, insiste Boris Vallaud, député PS des Landes et invité de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mardi matin. Le nombre d'actes antisémites a augmenté sur les trois premiers mois de l'année de 300% par rapport à la même période l'an dernier. Il y a des compatriotes de confession juive qui ont peur."