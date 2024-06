Dernière ligne droite cette semaine pour les candidats aux élections européennes, qui se tiennent ce dimanche 9 juin en France. Une fin de campagne qui sera marquée par l'interview d'Emmanuel Macron jeudi sur TF1 et France 2. Suivez les dernières informations en direct.

VALÉRIE HAYER La colère des agriculteurs continue de se faire entendre et percute la campagne des européennes. "Il y a des réponses d'urgence qui ont été en place" mais "il faut travailler sur des solutions de long terme", souligne ce lundi matin la candidate Renaissance, Modem, Horizons et UDI Valérie Hayer, sur CNEWS et Europe 1.

"Dès notre retour du Parlement européen, on se mettra autour de la table pour apporter des réponses concrètes et structurelles aux problématiques du monde agricole", assure-t-elle. SÉBASTIEN CHENU Le président de la République Emmanuel Macron doit s'exprimer jeudi soir sur TF1 et France 2. "S'il s'implique, il devra rendre des comptes, estime ce lundi Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée nationale, sur Public Sénat. S'il vient à ce point dans le débat des élections européennes, il faudra qu'il tire des conséquences si la liste qu'il soutient n'est pas à la hauteur des enjeux ou des résultats."

Concrètement, selon le député du Nord, "si la liste de Valérie Hayer est battue, il faut qu'il dissolve" l'Assemblée nationale. Dans ce cas, "il fau[drait] revenir vers les Français pour leur redemander à qui ils veulent donner leur confiance". À SUIVRE SUR LCI Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, sera en plateau dans quelques minutes, à 8h20, dans la Matinale LCI de Jean-Baptiste Boursier. MANON AUBRY Invitée de la matinale de RTL, la candidate LFI Manon Aubry explique essayer, à six jours de l'élection, de "convaincre qu'on peut agir contre la vie chère", estimant qu'il s'agit d'"un des éléments déterminants de cette élection". L'eurodéputée sortante propose de "bloquer les prix des aliments de première nécessité : les pâtes, le riz, les fruits, les légumes, le lait..." ALEXIS CORBIÈRE Invité de la matinale de TF1, Alexis Corbière, député la France insoumise de Seine-Saint-Denis, estime que le score actuellement attribué à la liste de Manon Aubry dans les derniers sondages, autour de 7% d'intentions de vote, doit être amélioré.

"Je fais campagne, il reste une semaine, lance le parlementaire. Sur une élection comme sur celle des européennes, et de manière générale, ça peut bouger jusqu'au bout, car on est sur des taux de participation relativement faibles. (...) Le paysage n'est pas figé, nous pouvons faire la surprise." À SUIVRE SUR TF1 Premier rendez-vous politique de la journée sur TF1 : l'interview d'Alexis Corbière, député LFI, à 7h40 dans la matinale de Bruce Toussaint. POUR LES AGRICULTEURS, "PESER" SUR LES EUROPÉENNES Les agriculteurs français et espagnols veulent "peser" sur le scrutin européen. Ils vont bloquer ce lundi, les points de passage transfrontaliers au niveau des Pyrénées afin de faire entendre leurs revendications en matière d'énergie, notamment. Une opération "pacifique" avec pour objectif de "mettre la pression sur nos futurs députés européens", selon Xabi Dallemane, l'un des organisateurs de ce rassemblement "sans étiquette" au Pays basque. MACRON AU 20H JEUDI À quelques jours du scrutin, le président Emmanuel Macron s'exprimera jeudi lors d'une interview exclusive accordée aux 20H de TF1 et de France 2. Un entretien réalisé en marge des commémorations du 80ᵉ anniversaire du Débarquement de Normandie. Élections Européennes 2024 INTERVIEW EXCLUSIVE - Emmanuel Macron aux JT de TF1 et France 2 ce jeudi 6 juin à 20h15 MOTIONS DE CENSURE La semaine s'ouvrira à l'Assemblée nationale par l'examen de deux motions de censure à l'encontre du gouvernement. Respectivement déposées par La France insoumise et le Rassemblement national, elles n'ont que très peu de chances d'être approuvées. Elles seront débattues dans l'hémicycle à partir de 13h30. AFFICHE POLÉMIQUE Après avoir été massivement relayée sur les réseaux sociaux, une affiche de campagne du Rassemblement national fait polémique. On retrouve sur celle-ci un visuel d'un uniforme, accompagné du slogan "Je suis gendarme, je vote Bardella". De quoi susciter l'ire du patron de la gendarmerie nationale, qui a critiqué un manquement au "statut militaire". Les explications dans ce papier. Élections Européennes 2024 "Inadmissible" : la colère du patron de la gendarmerie nationale face à une affiche du RN pour les européennes LES INVITÉS DE TF1/LCI CE LUNDI Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, sera l'invité politique d'Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1", ce lundi à 7h40. Sur LCI, Jean-Baptiste Boursier et ses éditorialistes recevront pour leur part à 8h20 Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live consacré à l'actualité de la campagne des élections européennes, qui entre dans sa dernière ligne droite.

Un ultime meeting pour la dernière ligne droite : à une semaine du scrutin européen, Jordan Bardella, tête de liste RN, a réuni les siens dimanche après-midi à Paris, appelant dans une démonstration de force ses partisans à "l'union" et la "mobilisation".

"Ne soyez pas spectateur (du) déclin (de la France) : devenez acteur de son redressement et venez à nos côtés", a-t-il lancé en conclusion d'un discours prononcé devant plus de 5000 sympathisants au Dôme de Paris, alors qu'un sondage Elabe paru samedi soir le crédite de 32,5% d'intentions de vote. Le patron du RN doit encore enchaîner des entretiens à la presse toute la semaine, manière de répéter son appel à se déplacer aux urnes.

Emmanuel Macron s'exprimera jeudi

Il s'agira également de ne pas laisser tout l'espace médiatique au président de la République Emmanuel Macron, en première ligne pour les commémorations du Débarquement de Normandie, auxquelles doit se joindre le président américain Joe Biden.

La majorité présidentielle, emmenée par Valérie Hayer, compte sur cette séquence mémorielle pour remobiliser le camp pro-européen qu'elle entend incarner. Le président de la République accordera d'ailleurs une interview à TF1 et France 2 jeudi en direct depuis Caen dans le journal de 20H, lors de laquelle il s'exprimera sur les élections européennes et la situation en Ukraine et à Gaza.

Après un meeting à Aubervilliers samedi, Mme Hayer a continué à labourer le terrain dimanche. "On ne lâche rien (...) Réveillons-nous, on a les moyens de gagner cette élection", a-t-elle lancé lors d'un meeting à Saint-Fuscien (Somme) dimanche, aux côtés de l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne et du président de l'UDI Hervé Marseille.

"Rien n'est joué", répète le camp de la majorité présidentielle

Mot d'ordre de la macronie pour cette dernière semaine : "Rien n'est joué", malgré des intentions de vote engluées autour de 16%. "Evidemment", que la liste de Mme Hayer peut arriver en tête a soutenu le Premier ministre Gabriel Attal sur France 3. "On se bat pour ça", a-t-il souligné.

À gauche aussi, l'heure est à la mobilisation, à la recherche d'un électorat volatile. Avec pour EELV un enjeu de survie, alors que la liste conduite par Marie Toussaint peine à s'imposer, les sondages la plaçant dangereusement proche du seuil des 5% nécessaires pour envoyer des députés à Bruxelles.

La candidate, qui n'est jamais parvenue à faire décoller sa campagne, a tenu une grande réunion publique dimanche après-midi à Aubervilliers, devant quelque 1600 personnes.

Cibles de ses critiques, "le pacte brun" proposé selon elle par l'extrême droite, mais aussi ses concurrents à gauche, notamment Raphaël Glucksmann, qu'elle a accusé de reprendre les idées des écologistes "sous une version affadie".

L'enjeu pour la gauche est aussi de déterminer qui prendra l'ascendant en vue de 2027, alors que le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon avait lancé la campagne de sa candidate Manon Aubry en affirmant qu'il s'agissait du "premier tour de la présidentielle".

Augure-t-il des résultats en deçà de ses espérances ? Lors d'un meeting à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), il a annoncé la création prochaine par les députés insoumis d'une commission d'enquête sur la manière dont "se déroulent les élections en France".

Tête de liste de la liste PS-Place publique, Raphaël Glucksmann a lui réaffirmé sur BFMTV sa volonté de "fixer un cap clair" à gauche, "en rupture avec ce que fait La France insoumise". Elabe lui prédit trois points de moins que Mme Hayer, mais une autre enquête vendredi le plaçait à un point seulement de la majorité.