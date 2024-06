À 17 jours du premier tour des élections législatives anticipées déclenchées par la dissolution de l'Assemblée nationale, LCI organise jeudi soir "La Grande Confrontation : deux France face à face", à partir de 20h45. Une émission présentée par David Pujadas qui fera débattre douze Français, ceux qui soutiennent le RN et ceux qui s'y opposent. Un événement à suivre sur le canal 26 et dans ce direct.

QUI SONT LES DOUZE INVITÉS ? Douze Français participent à cette émission. Voici la liste : Nathalie Pillard, restauratrice dans l'Ain

George Matharan, 26 ans, journaliste YouTubeur

Betty Ponte, 64 ans, retraitée, ex-conductrice de poids lourds, Nice (Alpes-Maritimes)

Pierre-Jean Chalençon, 54 ans, collectionneur à Paris

Driss Ghali, 45 ans, essayiste

Miriam, 47 ans, assistante maternelle à Bagnolet (Seine-Saint-Denis)

Yannick Grégoire, 66 ans, retraité, ancien patron dans le bâtiment, Montpellier (Hérault)

Julie Martinez, 30 ans, directrice générale du think tank France Positive

Yvan Le Bolloc'h, 62 ans, comédien

Patricia Hyvernat, boulangère dans l'Ain

Jean-Marc Dumontet, 58 ans, directeur de théâtre

Nageate Belahen, 50 ans, cadre dans une association de personnes âgées à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) "La Grande Confrontation" Le débat "La Grande Confrontation : Deux France face à face", présenté par David Pujadas, commence sur LCI. DÉBAT SUR LCI À 20h45 LCI organise à partir de 20h45 son débat "La Grande Confrontation : Deux France face à face", présenté par David Pujadas. Une émission qui fera débattre 12 Français, ceux qui soutiennent le Rassemblement national et ceux qui s'y opposent. Dans une seconde partie, 4 dirigeants politiques issus des quatre grandes familles qui s'opposeront lors des prochaines élections législatives échangeront avec ces 12 citoyens.

À suivre sur LCI (canal 26).

Des élections européennes, une dissolution et une campagne au pas de course en vue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet : le calendrier politique de la France s'est brutalement accéléré après la décision d'Emmanuel Macron de rebattre les cartes à l'Assemblée nationale.

Alors que le RN, dans la dynamique des européennes, s'affiche déjà en tête des intentions de vote pour le prochain scrutin, laissant envisager l'hypothèse d'une victoire inédite, les autres forces politiques se recomposent dans la douleur. Les tractations se poursuivent en gauche en vue de constituer des candidatures communes, tandis que la droite se déchire entre tenants et opposants au ralliement avec le RN.

12 Français face à face

C'est dans ce contexte que David Pujadas présente ce jeudi soir, à 20h45, "La Grande Confrontation : Deux France face à face". Un débat qui permettra à 12 Français d'échanger, d'un côté, la France du Rassemblement national, de l'autre, celle qui refuse cette éventuelle bascule politique. Ces "deux France" peuvent-elles se parler, s'écouter, voire se convaincre ?

Dans une deuxième partie, quatre dirigeants politiques issus des quatre grandes familles qui s'opposeront pour ces élections dialogueront avec ces 12 Français.

Un débat à suivre en direct sur LCI (canal 26), sur TF1info via ce direct, sur YouTube et Facebook #LaGrandeConfrontation et les réseaux sociaux de TF1info.