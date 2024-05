EN DIRECT - "La Grande Confrontation" sur LCI : suivez le débat sur les européennes ce mardi à 20h30

Pour la première fois dans cette campagne européenne, les huit candidats des principales têtes de liste débattent ensemble sur un plateau télé. Une "Grande Confrontation", diffusée sur LCI, qui intervient à moins de trois semaines du scrutin qui se tient le 9 juin. L'émission présentée par David Pujadas est diffusée en direct à partir de 20h30.

Dans moins de trois semaines, les Français sont appelés aux urnes. Pour la première fois, les huit candidats des principales listes débattent ensemble. C'est sur LCI (canal 26) que cette "Grande confrontation" prend place.

À l'occasion du débat animé par David Pujadas, Manon Aubry (LFI), Jordan Bardella (RN), François-Xavier Bellamy (LR), Léon Deffontaines (PCF), Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique), Valérie Hayer (Renaissance-Modem-Horizon-Agir-Parti radical), Marion Maréchal (Reconquête) et Marie Toussaint (Les Écologistes) débattront sur l'international, l'économie, le social, l'écologie et l'immigration.

Le pouvoir d'achat représente l'enjeu le plus fort des Français dans leur vote aux élections du 9 juin, selon notre sondage Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio portant sur "les enjeux déterminant le vote". Il devance l'immigration et le système de santé.

Sur ces thèmes et dans un contexte marqué par la course en tête du Rassemblement national, derrière, les rivaux de Jordan Bardella comptent se faire entendre pour tenter de faire bouger les lignes. L'enjeu est de taille, car selon notre enquête quotidienne, en date du 17 mai, 52% des Français pronostiquent déjà une victoire du parti d'extrême droite.