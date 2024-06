François Hollande est en campagne en Corrèze pour les élections législatives, où il multiplie les déplacements. Ce samedi, l'ancien président de la République s'est rendu à l'anniversaire du club de rugby de Bort-les-Orgues. Il en a profité pour boire une bière cul sec, sous les acclamations des sportifs.

François Hollande donne de sa personne, à quelques jours du premier tour des législatives. Alors qu'il parcourt la Corrèze depuis le lancement de sa campagne électorale, l'ancien président s'est rendu, ce samedi 22 juin, à l'anniversaire d'un club de rugby de Bort-les-Orgues. ⁦En costume mais sans cravate, il s'est retrouvé accoudé au bar, entouré de joueurs du rugby venus fêter les 120 ans du club. Sous les encouragements d'un public visiblement joyeux, celui qui est candidat dans la première circonscription avec l'appui du Nouveau Front populaire, a bu une bière... cul sec.

Si la vidéo de cette prouesse a fait le tour des réseaux sociaux, celui qui est décrit par son suppléant comme le "roi des selfies" a en réalité multiplié les déplacements à travers son département. Se prêtant aux photos et aux échanges, l'ancien locataire de l'Élysée a joué au loto à Ussel. À Tulle, il a déambulé au gré des stands en serrant toutes les mains qui passaient. À chaque fois, "l'accueil est positif", assure son suppléant Philippe Brugère, maire de Meymac. "On sent une adhésion. Et François reconnaît tout le monde, il a une mémoire d'éléphant."

Une manière de prouver à tous ceux qui l'accusent de se servir de ces élections comme d'un "tremplin" pour des ambitions nationales, qu'à Tulle, François Hollande est chez lui. Et une manière aussi de fêter, avec peut-être un peu trop d'avance, la fin du macronisme, qu'il prophétise déjà.