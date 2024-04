Européennes : calendrier, mode de scrutin, têtes de listes... Tout ce qu'il faut savoir sur les élections du 9 juin

Deux ans après les dernières élections organisées en France, les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 9 juin prochain pour les élections européennes. Dates importantes, candidats, nombre d'élus... Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce scrutin.

Le 9 juin prochain, les centaines de millions d'Européens appelés aux urnes pour les élections européennes connaîtront les noms de leurs représentants au Parlement européen. Un scrutin qui intéresse peu, très largement boudé en France, mais aux conséquences pourtant importantes dans la vie de l'Union européenne. Voici en un clin d'œil les informations essentielles à connaître sur ces élections.

Les dates à connaître

Les partis ont jusqu'au 17 mai pour déposer leurs listes, qui en France doivent toutes être composées de 81 candidats, soit le nombre d'eurodéputés français qui seront élus le 9 juin. La campagne officielle démarrera 10 jours après, le 27 mai, pour une durée de deux semaines. Elle prendra fin le vendredi 7 juin à minuit.

Du côté des électeurs, il faut avoir en tête le 3 mai, date limite pour s'inscrire sur les listes électorales. Il sera possible de faire procuration jusqu'à la semaine du 3 juin.

Tous les pays ne votent pas en même temps, et le scrutin s'étalera du 6 au 9 juin. Les Hollandais seront les premiers à se rendre aux urnes, le 6 juin. La France métropolitaine votera le dimanche 9 juin, mais certains territoires français d'outre-mer se rendront aux urnes le samedi 8.

Les eurodéputés élus s'empareront vraiment de leur mandat entre le 16 et le 19 juillet, pour la session inaugurale au Parlement européen. La dernière session plénière s'est achevée le 25 avril à Strasbourg.

Combien d'eurodéputés seront élus ?

720 députés européens seront élus, dont 81 eurodéputés français (2 de plus qu'actuellement). Pour chaque État membre, le nombre de députés est calculé selon sa démographie. Actuellement, c’est l’Allemagne, pays de l'UE le plus peuplé, qui possède la plus importante délégation (96 membres), devant la France (79). Toutefois, tous les pays, même les moins peuplés, sont assurés de bénéficier d'au moins 6 eurodéputés, c'est le cas de Malte, de Chypre et du Luxembourg.

Comment les eurodéputés sont-ils élus ?

Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans, au suffrage universel direct à un tour, selon un scrutin proportionnel. Mais les modalités de vote sont différentes selon les pays. En France et dans la plupart des pays, les élections se déroulent dans le cadre d’une seule circonscription nationale, mais dans d'autres États les circonscriptions sont régionales, et dans d'autres encore elles sont mixtes, les candidats pouvant se présenter à l'échelon d'une ou plusieurs régions ou à l'échelon national.

En France, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, et les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Dans d'autres pays, les seuils électoraux n'existent pas ou ne sont pas fixés au même niveau. Il arrive aussi que les électeurs puissent choisir sur la liste les noms des candidats qu'ils souhaitent élire.

En France, qui sont les principales têtes de liste ?

En France, 7 listes sont aujourd'hui données à plus de 5% dans les sondages, et donc susceptibles d'envoyer des représentants au Parlement européen. La liste largement en tête des enquêtes d'opinion est celle de Jordan Bardella (Rassemblement national). Déjà député européen depuis 2019, celui qui est aussi président du RN et conseiller régional d'Ile-de-France brigue un second mandat. Derrière, la liste Renaissance ne désespère pas de l'emporter. C'est l'eurodéputée et présidente du groupe Renew au Parlement européen, Valérie Hayer, qui a été désignée par le camp présidentiel pour essayer de faire barrage au RN.

Trois listes se partagent les voix des électeurs de gauche. Manon Aubry, ancienne humanitaire spécialiste des questions fiscales et déjà tête de liste en 2019, se bat pour La France insoumise. C'est également une ancienne tête de liste qui représente le Parti socialiste associé à Place publique : l'ancien journaliste et essayiste et eurodéputé Raphaël Glucksmann. Marie Toussaint, députée européenne sortante choisie par les militants pour figurer en haut de la liste des Écologistes, a la lourde tâche de faire aussi bien que Yannick Jadot il y a 5 ans.

À droite, Les Républicains ont de nouveau fait confiance à François-Xavier Bellamy, vice-président du parti et déjà tête de liste en 2019. Enfin, le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, se lance pour la première fois dans ce scrutin, avec comme figure de proue l'ex-députée FN Marion Maréchal.