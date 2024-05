Européennes : ce qu'il faut retenir des 37 listes officiellement candidates

37 listes ont été officiellement publiées ce samedi 18 mai au Journal officiel. Voici ce qu'il faut savoir sur ces listes, plus ou moins connues du grand public.

Du 6 au 9 juin prochain, les Européens devront désigner les prochains membres du Parlement européen. En France, le scrutin se déroulera le dimanche 9 juin. Au total, 37 listes ont été "régulièrement enregistrées" pour se présenter à ces élections et officiellement publiées ce samedi 18 mai au Journal officiel.

La date limite pour le dépôt des candidatures était fixée à vendredi 18h. Chacune de ces listes devait comporter 81 noms, correspondant au nombre d'élus pour la France au Parlement européen. Voici l'ensemble des listes françaises qui seront donc candidates aux élections européennes.

Les plus connues

Parmi les listes les plus identifiées par les électeurs, figurent (dans l'ordre du tirage du sort) La France Fière, du parti Reconquête d'Eric Zemmour et menée par Marion Maréchal ; La France Insoumise du parti des Insoumis et conduite par Manon Aubry ; La France revient ! du Rassemblement national (RN) et avec Jordan Bardella à sa tête. Mais aussi Europe Écologie, la liste des Écologistes de Marie Toussaint ; ou Besoin d'Europe qui est la liste de la majorité présidentielle (Renaissance, Modem et Horizons) conduite par Valérie Hayer.

On peut encore citer La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe, la liste des Républicains avec François-Xavier Bellamy à sa tête ; et Réveiller l'Europe, la liste de Place Publique et du Parti Socialiste (PS) conduite par Raphaël Glucksmann. Et enfin, Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel, du Parti communiste français (PCF) et menée par Léon Deffontaines.

Les écologistes

Aux côtés de celle des Écologistes, d'autres listes revendiquent la défense du climat et de la biodiversité. Toujours selon l'ordre établi par le tirage au sort, figurent le Parti animaliste - Les animaux comptent, votre voix aussi menée par Hélène Thouy ; Equinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique menée par Marine Cholley ; Écologie positive et territoires conduite par Yann Wehrling ; Changer l'Europe avec Pierre Larrouturou à sa tête ; Europe Territoire Écologie conduite par Guillaume Lacroix ; et puis Écologie au centre menée par Jean-Marc Governatori.

Les souverainistes

Chose plus surprenante pour un scrutin destiné à envoyer des élus au Parlement européen, plusieurs listes se définissent comme souverainistes. Dans l'ordre, on retrouve d'abord la plus célèbre, la Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix de l'Union Populaire Républicaine (UPR) conduite par François Asselineau. Elle est suivie de Nous le peuple, menée par Georges Renard-Kuzmanovic ; de L'Europe ça suffit !, avec Florian Philippot à sa tête ; et de Forteresse Europe - Liste d'unité nationaliste emmenée par Pierre-Marie Bonneau.

Les plus à gauche

Certaines listes sont identifiées comme les plus à gauche de l'échiquier politique. On peut citer Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! menée par Philippe Ponge et soutenue par le Mouvement constituant populaire (MCP) ; Parti révolutionnaire communistes conduite par Olivier Terrien ; Pace - Parti des citoyens européens, pour l'armée européenne, pour l'Europe sociale, pour la planète ! menée par Audric Alexandre ; Paix et Décroissance conduite par Michel Simonin ; Lutte ouvrière le camp des travailleurs menée par Nathalie Arthaud.

Mais aussi Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! menée par Selma Labib ; "Pour le pain, la paix, la liberté !" présentée par le parti des travailleurs conduite par Camille Adoue ; Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social emmenée par Charles Hoareau ; ou encore Démocratie représentative menée par Hadama Traoré.

Les inclassables

Parmi ces 37 listes, certaines sont plus inclassables. C'est le cas, de Pour une humanité souveraine qui figure en première position de tirage au sort et qui est conduite par M. Fidèl. Mais aussi de Free Palestine avec Nagib Azergui à sa tête ; de Parti Pirate menée par Caroline Zorn ; Pour une autre Europe conduite par Jean-Marc Fortané ; ou de Non ! Prenons-nous en mains menée par Edouard Husson.

Figurent aussi France libre conduite par Francis Lalanne ; Alliance Rurale menée par Jean Lassalle ; La ruche citoyenne de Lorys Elmayan ; Défendre les enfants conduite par Gaël Coste-Meunier ; ou encore Esperanto langue commune menée par Laure Patas d'Illiers.