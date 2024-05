EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 16 mai

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez le baromètre de ce jeudi 16 mai.

La campagne pour les élections européennes entre dans sa dernière ligne droite. À moins d'un mois du vote, le 9 juin prochain, les Français semblent de plus en plus intéressés par le scrutin. C'est en tout cas l'un des principaux enseignements ce jeudi 16 mai de l'enquête Ifop-Fiducial réalisé chaque jour pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. En effet, 67% des personnes interrogées par l'institut de sondage se disent "intéressées" par l'événement, dont 24% sont même "très intéressées".

Un indicateur à mettre en parallèle avec les dernières estimations d'intentions de vote pour chaque candidat, mesurées tous les jours grâce à cette étude d'opinion. Découvrez, jusqu'à la date du scrutin, les dynamiques des différentes listes en lice pour envoyer des représentants au Parlement européen.

Bardella en légère baisse, Glucksmann recolle un peu

Toujours largement en tête dans notre sondage quotidien, la liste du Rassemblement national, conduite par le président du parti Jordan Bardella, se situe toutefois légèrement en baisse par rapport à mercredi, atteignant 32% des intentions de vote (-0,5%). En seconde position, la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayer stagne pour le second jour de suite à 16,5% (=). Enfin, sur la troisième marche du podium, le candidat socialiste Raphaël Glucksmann confirme sa bonne dynamique du moment, avec 14,5% d'intentions de vote (+0,5%). Si, fin avril, ce dernier avait déjà atteint ce niveau, il était redescendu à seulement 13% la semaine dernière.

Derrière eux, la liste des Républicains de François-Xavier Bellamy reste stable à 8% (=), une estimation qu'il n'a plus dépassée depuis le 12 avril dernier. La France insoumise, via la liste de sa candidate Manon Aubry, perd pour sa part un peu de terrain ce jeudi dans notre sondage (7% d'intentions de vote, -0,5%). Marie Toussaint, tête de liste des Écologistes (5,5%, =), se rapproche pour sa part dangereusement du seuil de qualification de 5% au scrutin, la limite fixée pour pouvoir siéger au Parlement européen. Marion Maréchal, pour Reconquête, se situe au même niveau (5,5%, =). La liste du communiste Léon Deffontaines suscite, pour le moment, peu l'adhésion (2,5%, =).

Jordan Bardella, Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann continuent de former le trio de tête dans les intentions de vote ce jeudi 16 mai. - IFOP-FIDUCIAL POUR LCI, LE FIGARO ET SUD RADIO

Par ailleurs, 73% des Français interrogés se disent, ce jeudi, sûrs de leur choix de vote (-2 points par rapport à mercredi). Un chiffre en baisse de 5 points par rapport au début du mois, preuve de la volatilité de certains électorats. Parmi les principales listes, les sympathisants du RN (85%) et de la majorité présidentielle (78%) sont pour le moment les plus décidés sur leur vote le 9 juin. À l'inverse, les personnes ayant aujourd'hui une préférence pour la liste écologiste restent encore les plus incertains sur leur choix (41%).

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 13 et le 16 mai 2024, auprès d'un échantillon de 1338 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.