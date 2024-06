Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Retrouvez les résultats de notre sondage de ce vendredi 7 juin.

La campagne se termine. À minuit, ce vendredi 7 juin, la période de réserve va débuter alors que les Français et les Françaises sont appelés aux urnes dimanche. Depuis début avril, l'Ifop-Fiducial analyse tous les jours pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Découvrez les dernières tendances avant le scrutin, avec notre sondage du jour, le dernier de cette campagne des Européennes 2024.

Renaissance, sous la barre des 15%

Jordan Bardella (Rassemblement national) arrive toujours en tête des intentions de vote, avec 33% des suffrages (=), suivi de Valérie Hayer (Renaissance), créditée de 14,5% (-0,5). Toujours derrière, Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) n'aura pas réussi à rattraper la tête de liste de la majorité. Il pointe à 13% d'intentions de vote. Manon Aubry (La France insoumise) gagne 0,5 point et atteint les 9%, terminant la campagne en réalisant son plus haut score depuis le début de ces sondages quotidiens. François-Xavier Bellamy (Les Républicains) est toujours à 7% (=), Marion Maréchal (Reconquête), à 6% (=) et Marie Tousssaint (Écologistes), à 5,5% (+0,5).

Pour la première fois depuis le lancement du Rolling, le 8 avril dernier, la liste de la majorité présidentielle passe sous la barre des 15% d'intention de vote. Selon l'analyse d'Ifop-Fiducial, cela "l'expose à un désaveu aussi sévère que celui subit par le PS en 1994 ou en 2014". Ce désaveu est d'autant plus fort que le score de Renaissance a baissé, malgré l'engagement, en ces derniers jours de campagne, de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron.

Ifop-Fiducial

Une participation en forte hausse

Ces derniers jours de campagne ont, semble-t-il, réveillé l'intérêt des Français pour le scrutin. En une semaine, l'indice de participation a progressé, atteignant les 52,5% (+1,5), un record depuis le début de ce rolling. Si cette projection se concrétise à l'issue du vote, ce dimanche, elle donnerait un taux de participation proche de celui des dernières élections européennes, en 2019. La participation était alors de 52,2%. Parmi les votants, 77% des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote (=).

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 4 et 7 juin 2024, auprès d'un échantillon de 2725 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 3000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 0,9 et 2,0 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.