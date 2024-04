EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 15 avril

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez le baromètre de ce lundi 15 avril.

Le succès annoncé du Rassemblement national se confirme-t-il dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? Qui est en passe de prendre le leadership à gauche, la Nupes n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour constituer une liste commune ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin (9 juin), avec notre partenaire Ifop-Fiducal, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats.

Tout au long de la campagne, les résultats de ce sondage quotidien permettent d'avoir une idée précise des évolutions des scores des candidats. Voici les résultats de ce lundi 15 avril.

Le RN continue de creuser l'écart

Il a suffi d'un week-end pour que le Rassemblement national creuse encore un peu plus l'écart avec la liste Renaissance. Celle menée par Jordan Bardella est créditée de 32,5% d'intentions de vote, un score en hausse de 1 point. À l'inverse, la liste de Valérie Hayer stagne, à 18% des suffrages (=). La bonne nouvelle pour cette dernière c'est que Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) perd 0,5 point (12%).

Derrière, Les Républicains confirment leur 4e place (8%, -0,5), au coude-à-coude avec La France insoumise (7,5%, -0,5). Les Écologistes confirment leur passage devant Reconquête initié vendredi dernier. La liste de Marie Toussaint est créditée de 7% (+0,5) d'intentions de vote, celle de Marion Maréchal de 6% (=).

Ifop-Fiducial

Enfin, les Français ont toujours aussi peu l'intention de se mobiliser pour ce scrutin, seuls 44% (-0,5) d'entre eux prévoyant à ce jour de se déplacer le 9 juin prochain. Ils sont 72% (+1) à se dire sûrs de leur choix et 28% à avouer pouvoir encore changer d'avis (-1). Les plus convaincus sont les électeurs de Reconquête : 85% sont sûrs de leur intention de vote, contre 53% seulement chez Les Républicains.

Parmi les sympathisants LR, 65% pensent voter pour la liste menée par François-Xavier Bellamy. Si 5% d'entre eux ont l’intention de voter pour la liste de la majorité présidentielle, ils sont plus nombreux à se diriger vers les listes de la droite nationale-populiste : 5% voteraient pour la liste de Reconquête, et 20% pour celle du RN.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 11 et le 15 avril 2024, auprès d'un échantillon de 1326 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.