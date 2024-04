EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 11 avril

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez le baromètre de ce jeudi 11 avril.

Le succès annoncé du Rassemblement national se confirme-t-il dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? Qui est en passe de prendre le leadership à gauche, la Nupes n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour constituer une liste commune ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin (9 juin), avec notre partenaire Ifop-Fiducal, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats.

Tout au long de la campagne, les résultats de ce sondage quotidien permettent d'avoir une idée précise des évolutions des scores des candidats. Voici les résultats de ce jeudi 11 avril.

Le RN encore en léger recul

Pour le deuxième jour consécutif, le Rassemblement national perd 0,5 point. Il reste toutefois largement en tête, avec 31% des intentions de vote. L'écart avec la liste Renaissance ne se réduit pas puisqu'elle perd aussi 0,5 point, à 18%. La liste PS-Place Publique de Raphaël Glucksmann confirme sa dynamique en prenant 0,5 point, à 12,5%. Elle reste la seule liste de gauche à émerger au-dessus des 10%.

Les Républicains stabilisent leur score (8,5%), tout comme La France insoumise (8%) et Reconquête (6,5%). Les Écologistes arrivent juste derrière, à 6%, en gagnant 0,5 point.

Ifop-Fiducial

L'étude confirme que les Français n'ont pas l'intention de se mobiliser pour ce scrutin, seuls 44,5% (+1) d'entre eux prévoyant à ce jour de se déplacer le 9 juin prochain. Ils sont 71% (-2) à être déjà sûrs de leur choix, 85% chez les électeurs du RN et 51% seulement chez les écologistes.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 6 et le 10 avril 2024, auprès d'un échantillon de 1343 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.