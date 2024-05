EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 22 mai

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez les résultats de notre sondage de ce mercredi 22 mai.

Les écarts se resserrent entre la plupart des candidats. À moins de trois semaines des élections européennes, les huit principales têtes de liste s'affrontaient mardi lors d'un débat diffusé sur LCI. Un échange qui leur a permis d'exprimer leurs convergences et leurs points de désaccord, alors que les dynamiques de chaque camp continuent d'évoluer dans les dernières études d'opinion.

Depuis début avril, l'Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français, en attendant le scrutin, le 9 juin prochain. Quelles sont les tendances ce mercredi 22 mai ? Découvrez-le avec notre sondage du jour.

Glucksmann se rapproche encore de Hayer

Toujours largement en tête depuis début avril, le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella voit son avance légèrement augmenter avec cette nouvelle étude (32,5% d'intentions de vote, +0,5). Derrière lui, la bataille est acharnée entre Valérie Hayer (Renaissance/Modem/Horizons/UDI) et Raphaël Glucksmann (Parti socialiste/Place publique).

Après un léger mieux à la fin du mois d'avril, la candidate de la majorité est en perte de vitesse ces dernières semaines et perd encore du terrain (16%, -0,5) ce mercredi sur le représentant socialiste (15%, +0,5). Pour la première fois de la campagne, seul un point sépare les deux candidats dans notre sondage.

Derrière ces trois favoris, pas de changement parmi les principaux autres candidats. La tête de liste de la France insoumise Manon Aubry (7,5%, =) et le candidat des Républicains François-Xavier Bellamy (7,5%, =) se disputent toujours la quatrième place. Marion Maréchal, pour Reconquête, reste stable (6%, =), tout comme l'écologiste Marie Toussaint, placée juste derrière elle (5,5%, =). Le communiste Léon Deffontaines reste quant à lui englué à 2% (=).

Enfin, en ce qui concerne le taux d'abstention à prévoir le jour de l'élection, le nombre d'électeurs qui prévoit d'aller voter le 9 juin prochain est légèrement en hausse ce mercredi (47,5%, +0,5). Un niveau déjà atteint depuis nos premières études d'opinion début avril, mais qui n'a jamais été plus élevé. À ce stade, 74% (-1) des électeurs se disent par ailleurs sûrs de leur choix de vote, ceux du RN (86%) et de LFI (78%) étant les plus certains de leur décision.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 19 et le 22 mai 2024, auprès d'un échantillon de 1799 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.