Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Si le scrutin avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez les résultats de notre sondage de ce mercredi 29 mai.

La campagne – officielle – a débuté lundi 27 mai. En attendant le 9 juin, les candidats s'activent dans les derniers mètres pour tenter de faire bouger les lignes. Les têtes de liste débattent et enchainent les rendez-vous médiatiques comme c'était le cas ce mardi sur LCI dans notre émission spéciale "Vous avez 15 minutes". Depuis début avril, l'Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Quelles sont les tendances ce mercredi 29 mai ? Découvrez-le avec notre sondage du jour.

Les Ecologistes reprennent du poil de la bête

Sans surprise, le Rassemblement national est toujours largement en tête, avec 33,5% (-0,5) des intentions de vote. Derrière, Valérie Hayer augmente le peu d'écart qu'elle a avec la liste de Raphaël Glucksmann : elle est donnée à 16% (+0,5%) contre 14% pour le socialiste (=). Manon Aubry (LFI) et François-Xavier Bellamy (LR) sont au coude-à-coude avec 7% des suffrages. Et Marie Toussaint (Ecologistes) recolle à hauteur de Marion Maréchal (Reconquête), les deux femmes étant créditées de 6,5% d'intentions de vote.

En difficulté la semaine dernière, Marie Toussaint retrouve une dynamique positive en gagnant 1,5 point en 3 jours pour s'établir à 6,5% d'intentions de vote. La liste séduit les plus jeunes (14% des 18-24 ans), les plus diplômés (12%) et une part significative des ex-électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022 (13%).

Résultats du rolling le 29 mai 2024 - Ifop-Fiducial

Enfin, en ce qui concerne le taux d'abstention à attendre le jour du scrutin, le nombre d'électeurs prévoyant d'aller voter est de 48,5% (=). À ce stade, 78% (+2) des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote, ceux de Reconquête (88%), du RN (87%) et de Renaissance (86%) étant les plus certains de leur décision.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 25 et le 29 mai 2024, auprès d'un échantillon de 2248 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.