Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Retrouvez les résultats de notre sondage de ce lundi 3 juin.

C'est la dernière ligne droite. À un peu plus d'une semaine des élections européennes, les différents candidats distillent leurs derniers arguments. Comme depuis début avril, et jusqu'au jour du scrutin, l'Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Quelles sont les tendances ce lundi 3 juin ? Découvrez-le avec notre sondage du jour.

Jordan Bardella fait toujours la course très largement en tête, au lendemain de son dernier gros meeting de campagne à Paris. La tête de liste du Rassemblement national est créditée de 33,5% (=) des intentions de vote, loin devant Valérie Hayer (Renaissance) qui recueille 15,5% des suffrages (=). En troisième position, Raphaël Glucksmann ne creuse pas l'écart avec la candidate de la majorité en faveur du PS et de Place publique (14%, =).

Manon Aubry (La France insoumise) passe devant François-Xavier Bellamy (Les Républicains) avec 7,5% (+0,5) des intentions de vote contre 7% (=). Marie Toussaint pour les Écologistes et Marion Maréchal pour Reconquête sont au coude-à-coude avec 6% chacune, elles perdent toutes les deux 0,5 point.

Résultats du rolling des européennes du lundi 3 juin - Ifop-Fiducial

Vers une participation plus importante que l'abstention ?

Il faut noter que la participation continue d’augmenter peu à peu pour atteindre 49,5% (+0,5), laissant espérer un croisement des courbes avec celle de l'abstention avant la date du scrutin. Les ouvriers (42%) et les employés (44%) sont les moins nombreux à se mobiliser, tout comme les catégories les plus pauvres (36%). Les jeunes votent également moins que leurs aînés, même s’ils restent plus nombreux qu’il y a cinq ans à déclarer avoir l’intention d’aller voter (35% des 18-24 ans et 39% des 25-34 ans aujourd’hui, contre respectivement 27% et 28% en 2019), remarque l'Ifop-Fiducial.

Par ailleurs, 74% (-1) des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 30 mai et le 3 juin 2024, auprès d'un échantillon de 2751 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 2 999 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.