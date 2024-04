EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 30 avril

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quels scores obtiendraient les principales listes ? Retrouvez le baromètre de ce mardi 30 avril.

Les élections européennes approchent. Tandis qu'il ne reste plus quelques heures pour s'inscrire sur les listes électorales pour les retardataires, la campagne bat son plein. Alors, TF1info et LCI vous proposent de suivre tous les jours à 17 heures jusqu'au scrutin, le 9 juin prochain, l'évolution de la dynamique des principaux candidats, grâce au sondage quotidien de notre partenaire Ifop-Fiducial. Quelles sont les dernières évolutions parmi le panel d'électeurs interrogés ? Voici le baromètre de ce mardi 30 avril.

Bardella stable en tête, Glucksmann en embuscade

En ce qui concerne les intentions de vote le 9 juin prochain, pas de grand bouleversement dans notre sondage quotidien ce mardi. Jordan Bardella, candidat du Rassemblement National, demeure stable à la première position de l'étude d'opinion (31,5% des intentions de vote, =). La candidate macroniste de Renaissance, Valérie Hayer, suit assez loin en deuxième position (16%, =) et demeure sous la menace de la tête de liste sortante du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, bien qu'en légère baisse (14%, -0,5%).

Plusieurs formations politiques dépassent ensuite les 5% d'intentions de vote, la barre qui donne le droit d'envoyer des représentants au Parlement européen (et d'être remboursé pour sa campagne). François-Xavier Bellamy, candidat des Républicains, reste quatrième (7,5%, - 0,5). Un cran plus bas, Marie Toussaint, candidate des Écologistes (7%, -0,5%), revient à hauteur de Manon Aubry (7%, =), pour la France insoumise. La liste de Marion Maréchal, pour Reconquête, se trouve en septième position en grappillant quelques points d'intentions de vote (6,5%, +0,5). La liste du Parti communiste représentée par Léon Deffontaines demeure, elle, encore en dessous de la limite fatidique (3%, +0,5).

La baromètre de ce mardi 30 avril 2024. - IFOP-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio

Parmi les autres enseignements de cette étude : la hausse du nombre de Français se disant sûrs de leur vote (73%, +1). Les électeurs les plus certains de leur vote sont ceux votant pour le RN (84%) et Renaissance (80%). À l'inverse, parmi les principales listes, les sympathisants des Républicains semblent assez versatiles (53%), tout comme ceux des Écologistes (57%). De manière générale, 46,5% des interrogés comptent participer à ce scrutin, un chiffre en légère hausse (+0,5).

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 26 et le 30 avril 2024, auprès d'un échantillon de 1360 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.