Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Si le scrutin avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez les résultats de notre sondage de ce jeudi 31 mai.

C'est la dernière ligne droite. À un peu plus d'une semaine des élections européennes, les différents candidats distillent leurs derniers arguments. Comme depuis début avril, et jusqu'au jour du scrutin, l'Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Quelles sont les tendances ce vendredi 31 mai ? Découvrez-le avec notre sondage du jour.

En cette fin de semaine, peu d'évolutions sont à constater. La liste de Jordan Bardella (RN) conserve une nette longueur d'avance sur la concurrence. Il totalise 33,5% (pas d'évolution par rapport à jeudi) des intentions de vote. Derrière, c'est toujours très serré entre les deux premiers poursuivants. La candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer devance de justesse (15,5%, -0,5 point) le représentant de la liste Parti socialiste-Place Publique Raphaël Glucksmann (14%, pas d'évolution).

Résultats du rolling du 31 mai. - Ifop/Fiducial

Sous la barre des 10%, La France Insoumise de Manon Aubry (7%, pas d'évolution) et Les Républicains de François-Xavier Bellamy (7%, pas d'évolution) tirent leur épingle du jeu, juste devant les listes Reconquête, par conduite Marion Maréchal (6,5%, pas d'évolution), et Écologiste, dont Marie Toussaint (6,5%, pas d'évolution) est la cheffe de file. Le Parti Communiste (3%, pas d'évolution), le Parti Animaliste (2%, +0,5 point) et l'Alliance rurale (1%, pas d'évolution) n'atteignent pas la barre fatidique des 5%, qui permet le remboursement des frais de campagne.

À noter que la participation projetée est en hausse. Elle atteint le seuil des 49% (+0,5 point), soit 5,5 points de plus que son niveau de 2019 au même stade de la campagne (43,5%). La mobilisation apparait notamment plus forte chez les jeunes. 39% des 18-24 ans et des 25-34 ans déclarent leur intention d’aller voter contre respectivement 27% et 25% en 2019 lors des précédentes élections européennes.

Projection, au 31 mai, de la participation aux élections européennes. - Ifop/Fiducial

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 28 et le 31 mai 2024, auprès d'un échantillon de 2713 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 2 999 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.