Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Retrouvez les résultats de notre sondage de ce mercredi 5 juin.

C'est la dernière ligne droite. À quelques jours des élections européennes, les différents candidats distillent leurs derniers arguments. Comme depuis début avril, et jusqu'au jour du scrutin, l'Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Quelles sont les tendances ce mercredi 5 juin ? Découvrez-le avec notre sondage du jour.

Pas d'eurodéputés pour les écolos ?

Jordan Bardella (Rassemblement national) arrive toujours en tête des intentions de vote, avec 33% des suffrages (=), suivi de Valérie Hayer, créditée de 15% (=). La tête de liste de la majorité ne bénéficie pas de l'engagement de Gabriel Attal et Emmanuel Macron dans la campagne dans cette dernière ligne droite. Derrière, Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) perd 0,5 point, il pointe à 13,5% d'intentions de vote. Manon Aubry (La France insoumise) est créditée de 8% des suffrages (+0,5), François-Xavier Bellamy (Les Républicains) 7,5% (+0,5), Marion Maréchal (Reconquête) 6% (=) et Marie Tousssaint (Ecologistes) 5% (-0,5).

Après être remonté à la fin du mois de mai à 6,5%, la liste des Ecologistes retombe aujourd’hui à 5% (-1,5 points en 3 jours). La liste conduite par Marie Toussaint accuse 1,5 point de retard par rapport à son niveau de 2019 au même stade de la campagne (6,5%), et pourrait, si sa chute continue, ne pas envoyer de députés au Parlement européen, indique l'Ifop-Fiducial dans son analyse du jour.

Ifop-Fiducial

Une participation encore en hausse

Pour la première fois depuis le lancement du rolling le 8 avril, plus de la moitié des électeurs indiquent avoir l’intention d’aller voter (50,5%, +1). C’est 5,5 points de plus qu’au même stade de la campagne il y a cinq ans. Par ailleurs, 76% (+1) des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 1er et 5 juin 2024, auprès d'un échantillon de 2724 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 2999 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.