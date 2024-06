Tous les jours jusqu'aux élections européennes, nous mesurons avec notre partenaire Ifop-Fiducial les intentions de vote des Français. Retrouvez les résultats de notre sondage de ce jeudi 6 juin.

C'est la dernière ligne droite. Alors que dans d'autres pays de l'Union européenne, les citoyens ont déjà commencé à voter, en France, les différents candidats jettent leurs dernières forces dans cette campagne qui prend fin ce vendredi 7 juin, à minuit. Comme depuis début avril, et jusqu'au jour du scrutin, l'Ifop-Fiducial analyse pour LCI, Le Figaro et Sud Radio les intentions de vote des Français. Quelles sont les tendances ce jeudi 6 juin ? Découvrez-les avec notre sondage du jour.

L'hégémonie du Rassemblement national

Jordan Bardella (Rassemblement national) arrive toujours en tête des intentions de vote, avec 33% des suffrages (=), suivi de Valérie Hayer, créditée de 15% (=). La tête de liste de la majorité voit son potentiel score se stabiliser, malgré l'engagement de Gabriel Attal et Emmanuel Macron dans la campagne dans cette dernière ligne droite. Derrière, Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) perd encore 0,5 point, il pointe à 13% d'intentions de vote. Manon Aubry (La France insoumise) est créditée de 8,5% des suffrages (+0,5), François-Xavier Bellamy (Les Républicains) 7% (-0,5), Marion Maréchal (Reconquête) 6% (=) et Marie Tousssaint (Écologistes) 5,5% (+0,5).

Alors que la campagne est sur le point de se terminer, les différents sondages ont confirmé, jour après jour, l'hégémonie de la liste du Rassemblement national pour ces élections européennes, au-dessus des 30% depuis le début du rolling, le 8 avril dernier. Le plus faible écart avec la liste de la majorité présidentielle, deuxième dans les intentions de vote, correspond à 13 points. Cette situation est inédite, note l'analyse Ifop-Fiducial. En 2019, les deux listes enregistraient des intentions de vote très proches tout le long de la campagne. Si cette mesure est confirmée dimanche, il s'agira d'une élection record pour le RN.

Capture d'écran / Ifop

Une participation encore en hausse

À l'approche du scrutin, le rolling note par ailleurs un intérêt croissant parmi les personnes interrogées pour les élections européennes. 51% des électeurs prévoient d'aller voter, soit une hausse de 0,5 point. Cette projection reste néanmoins basse par rapport aux dernières élections européennes, en 2019, lors desquelles la participation était de 52,2%. Parmi les votants, 77% des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote (+1).

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 3 et 6 juin 2024, auprès d'un échantillon de 2710 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 3000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 0,8 et 1,6 points. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.