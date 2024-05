EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 7 mai

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez le baromètre de ce lundi 7 mai.

L'avance du Rassemblement national se confirme-t-elle dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? Qui est en passe de prendre le leadership à gauche, la Nupes n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour constituer une liste commune ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin le 9 juin, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats grâce à notre partenaire Ifop-Fiducial.

Le RN toujours loin devant

Grand favori du scrutin, la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, continue de caracoler en tête des intentions de vote. Après les premiers grands débats entre les différents candidats, il obtient 31,5% (-0,5 point par rapport à la dernière mesure). Il devance encore très largement sa première poursuivante Valérie Hayer, la tête de liste Renaissance (16,5%, +0,5 point), qui a encore de l'avance sur la liste Parti Socialiste-Place publique de Raphaël Glucksmann. Le député européen est plébiscité par 13% des interrogés (pas de variation).

Derrière, quatre listes sont projetées au-dessus de la barre fatidique des 5%. La liste de La France Insoumise de Manon Aubry (8,5%, +0,5 point) reste juste devant celle des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy (8%, pas de variation). Derrière, Les Écologistes de Marion Toussaint (6,5%) et Reconquête de Marion Maréchal (6%), qui restent stables dans les intentions de vote, se partagent les places d'honneur. Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste, n'est lui projeté qu'à un modeste 2,5% (-0,5 point).

Vers une forte abstention

Pour ce qui est de la participation, elle ne varie que très peu puisque 47% des interrogés (-0,5 point) prévoient de se déplacer dans un bureau de vote le 9 juin prochain. De même, 78% des électeurs se disent d'ores et déjà sûrs de leur choix, un chiffre qui ne varie pas par rapport à la dernière mesure. À noter que, comme depuis plusieurs semaines, les plus convaincus de leur futur bulletin sont les électeurs du RN (87%) devant ceux de Reconquête et de Renaissance (84%), LFI (79%), Les Écologistes (72%), LR (69%) et PS-Place Publique (67%).

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio réalisée en ligne entre le 3 au 7 mai 2024, auprès d'un échantillon de 1332 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.