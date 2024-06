Tous les jours jusqu'aux élections législatives, l'Ifop-Fiducial mesure les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. Si les élections avaient lieu dimanche prochain, quel score obtiendrait chacun des trois blocs principaux ? Retrouvez le baromètre de ce vendredi 21 juin.

Le succès annoncé du Rassemblement national se confirme-t-il dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? La nouvelle alliance à gauche, le Nouveau Front populaire, a-t-elle réussi son pari ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin du 30 juin, avec notre partenaire Ifop-Fiducal, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats aux élections législatives.

Tout au long de la campagne, les résultats de ce sondage quotidien permettent d'avoir une idée précise des évolutions des rapports de force dans le pays. Voici les résultats de ce vendredi 21 juin.

Le RN creuse l'écart

Déjà largement en tête de nos sondages, le Rassemblement national conduit par Jordan Bardella gagne encore un point par rapport à la précédente enquête. Le parti de Marine Le Pen, associé à Eric Ciotti, est désormais crédité de 35% des intentions de vote. Notre nouvelle enquête crédite ainsi le RN de 200 à 240 sièges potentiels à l'Assemblée nationale, soit une imposante majorité relative, selon les projections à date.

Derrière l'extrême droite, le Nouveau Front populaire est stable, à 29% des intentions de vote. Loin devant les candidats de la majorité présidentielle : le parti d'Emmanuel Macron et ses alliés reculent de 0,5 point par rapport à notre précédente enquête, à 21,5% des intentions de vote. Pour mémoire, l'actuelle majorité se situait à 26% lors des élections législatives de 2022. En projection de sièges, la gauche en obtiendrait ainsi entre 180 et 210, tandis que la majorité présidentielle et ses alliés ne récolteraient que 80 à 110 sièges, juste devant les Républicains (40 à 60 sièges).

IFOP/LCI

À cette date, 81% des électeurs se disent sûrs de leur choix de vote, un chiffre stable. Cette certitude est particulièrement marquée pour les électeurs du Nouveau Front populaire et du RN (88%). Par ailleurs, 64% des électeurs prévoient d'aller voter au premier tour des élections législatives, un taux qui ne change pas par rapport à notre précédente enquête.

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 18 et le 21 juin, auprès d'un échantillon de 2317 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.