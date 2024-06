Avant dimanche, la dissolution de l'Assemblée nationale n'avait plus été prononcée par un président de la République depuis 1997. Jean-Pierre Kucheida, ex-député PS du Pas-de-Calais, est arrivé au Palais-Bourbon grâce à la dissolution de 1981, puis s'est fait réélire lors des deux suivantes. Il raconte ses souvenirs de ces moments si particuliers à TF1info.

Le 1ᵉʳ juillet 1981, Jean-Pierre Kucheida ne s'attendait pas à devenir député. Élu suppléant du socialiste Henri Darras, un vétéran du Palais-Bourbon de l'époque, le jeune élu est finalement propulsé sur les bancs de l'Assemblée nationale, quelques jours après la dissolution de la chambre basse du Parlement français par François Mitterrand. La raison ? Le décès soudain de son mentor, victime d'une crise cardiaque. "C'est forcément une journée que je ne peux pas oublier, se remémore aujourd'hui l'ex-figure du PS, joint par TF1info. "D'autant que j'avais vu le député sortant en chair et en os trois jours auparavant, il me semblait en forme."

Homme fort du socialisme du Pas-de-Calais, Jean-Pierre Kucheida n'a, à compter de cette date, plus quitté son poste jusqu'en 2012. Trois décennies de débats dans l'hémicycle, trois présidents de la République et... trois dissolutions. Au-delà de celle de 1981, qu'il a certes vécue en dehors des murs de l'Assemblée avant de l'intégrer, les épisodes de 1988 et de 1997 sont parfaitement gravés dans sa mémoire. À chaque fois, il faut organiser une campagne électorale en quelques semaines. "Franchement, je pense que les campagnes courtes sont quand même les meilleures !", lance-t-il aujourd'hui. "Ça permettait de faire deux ou trois réunions, mais ça n'était pas aussi épuisant lorsque les campagnes sont extrêmement longues."

Une belle frayeur après la dissolution de 1988

Depuis son bastion de Liévin, ville du bassin minier où il est aussi resté maire pendant 30 ans, Jean-Pierre Kucheida se souvient très bien du contexte de la seconde dissolution de François Mitterrand, en 1988. "On savait bien qu'à un moment ou à un autre, l'Assemblée nationale allait être dissoute", avance l'ex-baron socialiste. Deux ans plus tôt, le président avait instauré la proportionnelle lors des précédentes législatives. Une règle qui ne fera pas son retour après la dissolution, conduisant ensuite à une majorité "beaucoup plus restreinte" que ce que l'état-major du PS avait alors imaginé.

Jean-Pierre Kucheida, lui, conserve malgré tout un bon souvenir du scrutin cette année-là. "J'avais été élu au premier tour", rappelle-t-il. Il s'autorise même une virée en Savoie avant un second tour qu'il n'a pas à disputer. Un voyage qui l'a amené à se faire une belle frayeur après les efforts des précédentes semaines pour se faire réélire. "Je faisais à cette époque-là beaucoup d'alpinisme", raconte l'ancien parlementaire, âgé de 81 ans. "Je suis donc allé rejoindre un de mes copains en montagne et on a gravi des goulottes de glace. J'ai manqué de me foutre en l'air en redescendant, parce que j'étais justement trop fatigué par la campagne électorale. Et mon copain m'a rattrapé."

En 1997, "personne ne s'y attendait !"

Neuf ans plus tard, en 1997, la dissolution prononcée cette fois par Jacques Chirac stupéfait bien plus le petit monde du Palais-Bourbon. "Personne ne s'y attendait !" Avant l'annonce du dirigeant, Jean-Pierre Kucheida occupait avec deux autres collègues le poste de questeur de l'Assemblée. Ces trois députés, chargés des questions financières et administratives, prévoient alors un déplacement au Yémen "pour suivre un processus électoral qui devait s'y développer".

"Tout était prêt : les passeports, les visas, les réservations d'avion... Puis la décision est arrivée, donc tout ça est tombé à l'eau. Je ne suis jamais allé à Sanaa, la capitale du pays", rigole le retraité, aujourd'hui à la tête de l'Association des communes minières de France (Acom). Au plus haut au niveau de l'État, la manœuvre politique de Jacques Chirac est ratée : après les résultats des élections, l'hémicycle penche de nouveau à gauche et envoie le socialiste Lionel Jospin à Matignon. Jean-Pierre Kucheida, lui, est de nouveau réélu.

Quel regard porte aujourd'hui l'ex-homme politique sur la dissolution prononcée dimanche par Emmanuel Macron ? "Je pense que le président n'avait pas d'autre solution", estime-t-il. "S'il ne faisait pas un geste fort, c'est la rue qui prenait le pouvoir." Mais le membre honoraire du Parlement s'inquiète malgré tout de la poussée de l'extrême-droite pour le prochain scrutin (30 juin et 7 juillet). Aux européennes, la liste RN a tout balayé sur son passage dans son fief de Liévin, récoltant plus de 54% des suffrages exprimés.

"Je pense depuis le début que les habitants du bassin minier n'ont rien à voir avec le Front national, mais ils sont en colère", analyse-t-il. "La région reste un des territoires les plus pauvres et les plus en difficulté de France, pour des raisons historiques nombreuses. On y a fait beaucoup de choses, mais les gens demandent aussi aujourd'hui qu'ils soient reconnus au plus haut niveau." En cause selon cet ancien député-maire ? La fin du cumul des mandats, impliquant d'après lui "une base qui n'a plus de représentation véritable au niveau national".