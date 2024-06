Le directeur de la gendarmerie nationale a critiqué dimanche une affiche du Rassemblement national pour les élections européennes. On y voit un homme vêtu de l'uniforme, avec la mention "Je suis gendarme, je vote Bardella".

Une personne prise de dos, vêtue d'un uniforme de gendarme. C'est ce que l'on peut voir, depuis plusieurs jours, sur une affiche diffusée par le Rassemblement national pour les élections européennes. Signe particulier : le cliché est accompagné de la mention "Je suis gendarme, je vote Bardella". Un montage qui n'est pas du goût de Christian Rodriguez, le directeur de la gendarmerie nationale, qui a fustigé une entorse au "statut militaire".

Publiée sur le réseau social X par le compte du parti d'extrême droite, l'affiche est accompagnée du commentaire : "Parce que je souhaite que les Français vivent en sécurité dans un pays où l'ordre est respecté et où on ne risque pas sa vie pour un regard de travers, le 9 juin je vote pour la liste de Jordan Bardella."

"Le statut de militaire interdit ce genre de message"

"Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message. Et le moins qu'on puisse attendre, c'est que vous respectiez le gendarme et son statut, dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences", a protesté sur le même réseau le patron de la gendarmerie nationale, en estimant que le message était "inadmissible".

Sollicité par l'AFP, le Rassemblement national a estimé que la publication était "tout à fait légale", l'image ne montrant pas "le visage d'un gendarme". "Nous publions des visuels sur de nombreuses professions", a encore fait valoir le parti à la flamme, en référence notamment à une autre affiche arborée du slogan "Je suis militaire, je vote Bardella", illustrée d'un gros plan sur une personne de profil portant un uniforme militaire français, sans faire apparaître son visage. "Contre une armée européenne qui nous ferait perdre une nouvelle part de souveraineté et contre le partage de notre dissuasion nucléaire : le 9 juin, je me mobilise et je vais voter !", est-il écrit.

Une affiche qui a provoqué aussi une vive réaction de la part du ministre des Armées. "Respecter la République, c’est de ne JAMAIS instrumentaliser l’armée qui protège la Nation à des fins électoralistes", a écrit Sébastien Lecornu dans un message sur X ce dimanche.

Que dit la loi en la matière ? Selon le site gouvernemental Service Public, "le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles", "pendant et en dehors du temps de travail". Le Code de la Défense dispose par ailleurs que "les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression."