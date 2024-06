Le président de la République sera interviewé dans les JT de TF1 et France 2 jeudi soir, dans la foulée des commémorations du débarquement en Normandie et à trois jours des européennes. L'opposition critique le timing et a saisi l'Arcom. L'occasion de se questionner sur la façon dont devrait être décompté le temps de parole d'Emmanuel Macron pour cet entretien.

Le timing fait bondir l'opposition, La France insoumise et Les Républicains ont saisi l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom, ex-CSA). Ce jeudi, Emmanuel Macron s'exprimera dans les journaux de 20H de TF1 et France 2, à trois jours des élections européennes. Pour parler de quoi ? "À l'occasion des 80 ans du débarquement en Normandie et à quelques jours des élections européennes, Emmanuel Macron sera en direct depuis Caen, où le chef de l'État participe à plusieurs cérémonies commémoratives. Il reviendra sur ces sujets ainsi que sur l'actualité internationale en Ukraine et à Gaza", ont indiqué les deux chaînes dans un communiqué commun. Ce mardi matin, TF1-LCI révèlent que le président pourrait annoncer l'envoi d'une coalition d'instructeurs militaires en Ukraine.

"L'opposition doit avoir le même temps de parole", a réclamé le président LR Eric Ciotti, "la veille de la clôture de la campagne des élections européennes : son temps de parole sera-t-il décompté de celui de Valérie Hayer ?", a demandé la tête de liste insoumise Manon Aubry. Le chef des socialistes Olivier Faure a regretté que le président puisse "faire campagne à un moment où plus personne ne pourra lui répondre". "S’il parlait seulement des commémorations et du débarquement, moi je ne vois aucun problème à cela, mais ils annoncent déjà qu’il va évoquer la situation internationale et parler des européennes à trois jours du scrutin", a regretté son candidat Raphaël Glucksmann.

Des règles strictes

Que disent les règles ? En campagne électorale, le temps de parole est décompté selon des règles très strictes établies par l'Arcom. Pour les européennes, le temps de parole entre tous les candidats ne doit pas être égalitaire mais équitable. Le temps de parole d'une liste est décompté lorsque sa tête de liste prend la parole, mais également l'un de ses soutiens, voire un éditorialiste qui lui aurait apporté son soutien. Cette règle s'applique jusqu'au président de la République : s'il évoque le scrutin cela sera décompté du temps de parole de Valérie Hayer et de la liste Renaissance.

Cela, l'Arcom ne pourra le décider qu'à l'issue de l'interview, après avoir écouté attentivement les propos du chef de l'État. Elle pourrait alors imposer aux diffuseurs de décompter partiellement ou totalement le temps d'interview d'Emmanuel Macron de celui de son camp aux européennes. Et même si le chef de l'État pourra prendre soin de ne pas évoquer le scrutin ou de ne pas appeler directement à voter pour Valérie Hayer, l'autorité de régulation pourrait imposer malgré tout de décompter son temps de parole. C'est ce qui était arrivé le 25 avril dernier pour son grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. "Si les propos du président de la République n’exprimaient pas un soutien explicite à la liste conduite par Mme Valérie Hayer, ils présentaient néanmoins, dans leur intégralité, un lien direct avec l’élection", avait déclaré l'Arcom à l'issue, décomptant l'entièreté du temps du discours de celui de la candidate Renaissance.

Les particularités du temps de parole du président

Toutefois, dans une note rédigée à l'occasion des élections européennes 2024, l'Arcom rappelle que n'est pas décompté du temps de parole de sa liste les interventions du président de la République "qui relèvent de l'exercice de sa charge (temps hors débat) ou qui relèvent du débat politique". Dans le premier cas, par exemple l'évocation du Débarquement, aucun temps de parole ne sera décompté à Emmanuel Macron. En revanche, s'il aborde des sujets liés au débat politique national, il le sera de celui qui court tout au long de l'année pour veiller au partage du temps de parole entre l'exécutif et les autres partis politiques, un tiers de celui-ci étant réservé aux élus de la majorité présidentielle.

Mais quoi que décide l'Arcom à l'issue de l'interview de jeudi, l'opposition devrait continuer à dénoncer, vendredi, une intervention partisane et calculée d'Emmanuel Macron à trois jours d'une élection.