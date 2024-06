À l'occasion des commémorations du Débarquement et à trois jours des élections européennes, Emmanuel Macron répondra aux questions de Gilles Bouleau (TF1) et Anne-Sophie Lapix (France 2) depuis Caen (Calvados) ce jeudi 6 juin. Il reviendra sur ces actualités, ainsi que sur les conflits en Ukraine et à Gaza.

Emmanuel Macron accordera une interview en exclusivité sur TF1 et France 2 ce jeudi 6 juin, depuis Caen (Calvados), à l'occasion des commémorations du Débarquement en Normandie.

À trois jours d'élections européennes présentées comme cruciale pour l'avenir du continent, le président de la République répondra aux questions de Gilles Bouleau pour TF1, et d'Anne-Sophie Lapix pour France 2.

Élections européennes, guerre en Ukraine et à Gaza

Emmanuel Macron évoquera les commémorations des 80 ans du Débarquement, auxquelles participent notamment le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que le scrutin européen de ce dimanche 9 juin. Il reviendra en outre sur l'actualité internationale et les conflits en cours en Ukraine et à Gaza.

Cette interview sera diffusée en direct sur TF1, LCI (canal 26) et France 2, ainsi que sur TF1+ et TF1info.