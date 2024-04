Un arrière-petit-neveu de Napoléon Ier candidat aux Européennes

Joachim Murat est prince de Pontecorvo et descendant du beau-frère de Napoléon Ier. Il figure en troisième position sur la liste souverainiste "Nous le peuple" pour les élections européennes du 9 juin.

Ce candidat aux élections européennes est un peu particulier. Il s'agit de Joachim Murat, lointain arrière-petit-neveu de Napoléon 1er. Il se présentera sur une liste souverainiste, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué à l'AFP. Joachim Murat, 50 ans, se présente comme descendant du maréchal d'empire et roi de Naples Joachim Murat (1767-1815), qui fut le beau-frère de Napoléon Ier par son mariage avec sa sœur de Caroline Bonaparte.

En 3e position sur la liste "Nous le Peuple"

Il figurera en troisième position sur la liste "Nous le Peuple", menée par Georges Kuzmanovic, un ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon qui avait quitté La France insoumise en 2018 pour fonder son mouvement, "République Souveraine". Une liste comprenant également Philippe Grégoire, un éleveur président du "SAMU social agricole", une association qui défend les paysans en difficulté, ainsi que l'écrivain Olivier Delorme.

Ancien officier parachutiste, Joachim Murat se présente comme "un passionné de la France et de son modèle social qui ne supporte plus sa destruction programmée par les tenants de l’Europe fédéraliste". "Il est temps de redonner le pouvoir aux nations et aux peuples, face à une bureaucratie européenne oppressante et à une élite politique qui a trahi les principes fondamentaux de la démocratie, de la souveraineté et de la liberté", a-t-il indiqué.