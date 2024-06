Le jeune rappeur toulousain prend position à moins d'une semaine du premier tour des législatives. Dans un texte posté sur Instagram, ce fils d'immigré argentin fait l'éloge de la mixité dans laquelle il a grandi. Prêt à "affronter les insultes et les jugements", il appelle son public à voter contre le Rassemblement National.

Oli se mouille. Moitié du duo BigFlo et Oli, le rappeur toulousain de 28 ans prend position à six jours du premier tour des élections législatives. "Je suis fils d’immigré, 50% argentin, 50% algérien, 100% français et fier de l’être. Descendant de grands-parents musulmans algériens et de grands-parents catholiques. Mon père quitte l’Argentine pour l’Europe et arrive dans les années 1980 en France. Si le FN avait été au pouvoir à cette époque, je pense que je n’aurais pas pu écrire ces lignes", écrit-il dans un message posté sur son compte Instagram personnel.

"Notre famille se construit à Toulouse dans le partage et la curiosité", se souvient Oli, de son vrai nom Olivio Ordonez. "Mon enfance ? Des dimanches avec les mamies à l’accent toulousain du quartier, avec qui j’allais faire les marchés et regarder le rugby, des soirées à écouter les amis cubains de mon père jouer des congas dans le salon, des après-midis au centre aéré du quartier nord avec ceux qui ne pouvaient pas partir en vacances, à joueur au foot sur du bitume."

"Les larmes de mon père en 2002"

"À travers nos textes, nous avons toujours défendu ces valeurs de mixité, de paix et de tolérance. Je me rappelle du choc et des larmes de mon père en 2002 devant les résultats de Le Pen", raconte le rappeur au sujet de l’accession de l’ancien président du Front National au second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac, une première pour le parti d’extrême-droite.

"Même si s’exprimer au premier degré sur les réseaux, c’est forcément affronter les insultes et les jugements, même si je ne suis pas le plus grand spécialiste et que comme beaucoup, je suis saoulé du monde politique et médiatique de ces dernières années, j’appelle les gens qui me suivent à aller voter et à faire barrage contre le RN qui joue avec le feu, détourne les doutes d’une partie de la population et nourrit la division de notre beau pays", conclut le coach de "The Voice".

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée Nationale, au soir de la défaite de la majorité aux élections européennes, de nombreux influenceurs ont appelé les jeunes à aller voter à l’image de Lena Situations et Squeezie. Vendredi dernier, plusieurs centaines d’artistes français, dont Eddy de Pretto, Clara Luciani ou encore Barbara Pravi, ont eux signé une tribune publiée sur le site des Inrocks pour appeler à faire barrage à l’extrême droite lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet.