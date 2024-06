Les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour élire leurs députés, ces dimanches 30 juin et 7 juillet. Jusqu'à quelle heure sera-t-il possible d'aller voter ? Comme d'habitude, cela dépend de son lieu de résidence.

Rebelotte. Trois semaines après les élections européennes, les Français sont de nouveaux appelés aux urnes pour élire leurs députés. Les bureaux de vote rouvriront donc à cette occasion, et cette fois-ci pour deux semaines consécutives, les dimanches 30 juin et 7 juillet. Le décret publié ce 10 juin au Journal officiel, actant la dissolution de l'Assemblée nationale et donc la tenue de nouvelles élections législatives, précise les modalités du scrutin, et notamment ses horaires d'ouverture.

"Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales)", sauf exceptions, précise ce dernier. En effet, dans certaines villes les bureaux de vote peuvent rester ouverts jusqu'à 19 ou 20 heures. "Un arrêté du préfet peut avancer ou retarder" l'horaire de fermeture prévue à 18 heures, indique le site service-public.fr. En cas de doute sur les horaires d'ouverture dans sa commune, il est recommandé de se renseigner auprès de sa mairie. "Les arrêtés seront publiés et

affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours

au moins avant le jour du scrutin", indique le décret présidentiel.

Les bureaux sont ouverts 10 heures minimum

À chaque fois, quelle que soit l'heure de fermeture du bureau, deux conditions doivent être respectées. La première est que la durée du scrutin dans un bureau de vote ne peut pas être inférieure à 10 heures. La seconde, comme le précise le décret d'Emmanuel Macron, est que "en aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures".

Pour rappel, l'adresse de votre bureau de vote est inscrite sur votre carte électorale. Si vous ne l'avez pas - puisqu'elle n'est pas obligatoire pour aller voter - il est possible d'utiliser un service en ligne du ministère de l'Intérieur accessible ici.

C'est à la fermeture de tous les bureaux de vote, c'est-à-dire 20 heures, que seront connues les premières estimations de résultats.