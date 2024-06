À une semaine du premier tour des législatives, plusieurs marches féministes sont organisées en France contre le Rassemblement national. À Paris, le cortège ira de République à Nation, à l'appel de plus de 200 associations (Fondation des femmes, Planning familial, #Noustoutes...).

Associations féministes et syndicats appellent à la mobilisation générale dimanche face à l'extrême droite, dénonçant son "féminisme de façade" et le "véritable danger qu'elle représente" pour les droits des femmes, des accusations rejetées par le Rassemblement national qui fustige des "caricatures".

À une semaine du premier tour des législatives pour lesquelles le RN part favori, un cortège s'élancera à 14H30 à Paris, de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation où une "alerte féministe sera lancée" avec des sifflets, à l'appel de plus de 200 associations (Fondation des femmes, Planning familial, #Noustoutes...), d'ONG (Oxfam, France Terre d’Asile...) et de syndicats (CGT, CFDT...).

Des manifestations similaires sont annoncées dans une trentaine d'autres villes, comme à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers ou Nice.

Vers une régression du droit des femmes?

"C'est un sombre tableau qui s'offre à nous : si le Rassemblement national l'emporte, nous allons être les premières attaquées, avec les personnes LGBTQ+ et les immigrés", estime, auprès de l'AFP, Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF).

"C'est très flagrant en Europe: là où l'extrême droite est passée, les droits des femmes ont régressé d'une manière ou d'une autre", ajoute-t-elle, citant l'Italie de la Première ministre Giorgia Meloni, venue de l'extrême droite post-fasciste, ou l'ancien gouvernement du parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS) en Pologne.

En France, la perspective d'une majorité, absolue ou relative, du RN à l'Assemblée nationale, fait notamment craindre aux associations des coupes dans les subventions publiques, avec un "impact direct" pour les femmes.

Le RN dénonce des mensonges

Pointé du doigt, le Rassemblement national a dénoncé cette semaine des "caricatures" et des "mensonges". Dans une vidéo adressée à "toutes les femmes de France", diffusée sur les réseaux sociaux, son président Jordan Bardella a accusé mardi "l'extrême gauche" de "s'arroger le monopole des droits des femmes".

Le possible futur Premier ministre, en cas de majorité absolue du RN aux législatives, a promis de garantir "les droits et les libertés" de toutes "les femmes et filles de France" et fait de "l'égalité entre les femmes et hommes, la liberté de s'habiller comme on l'entend et le droit fondamental à disposer de son corps" des "principes non négociables".

Il s'est engagé à "lutter contre les déserts médicaux et particulièrement gynécologiques" et a promis un renforcement des sanctions contre les violences faites aux femmes.