Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a annoncé ce lundi vouloir interdire aux Français binationaux l'accès à certains postes "stratégiques" dans les secteurs "de la défense ou de la sécurité". Aujourd'hui, aucune restriction de recrutement de ce type n'est possible avec la législation actuelle. Le RN pourrait-il faire voter une loi qui impose cette nouvelle règle ? Décryptage.

Une mesure qui créerait un précédent inédit dans l'histoire de la Vᵉ République. Jordan Bardella présentait ce lundi matin son programme en cas d'accession à Matignon, après les résultats des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Parmi ses annonces, une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention. "Les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français", a ainsi indiqué le patron du RN. Son entourage a ensuite précisé sa pensée : si ce dernier devient Premier ministre, "certains emplois stratégiques dans les secteurs notamment liés à la sécurité et à la défense" ne pourront plus être occupés par des Français binationaux.

Jordan Bardella a assuré que ce changement ne concernerait que "très très peu de personnes" et restait un sujet "secondaire" par rapport à l'ensemble de son programme. L'eurodéputé a par ailleurs assuré ne "pas remettre en cause la double nationalité", bien que cette volonté d'exclusion des binationaux constituerait une première en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, aujourd'hui, comme le rappelle le ministère des Affaires étrangères sur son site "la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres Français sur le plan des droits et devoirs liés à la citoyenneté". Que prévoit précisément la loi aujourd'hui au sujet de l'accession des binationaux à l'emploi ? La mesure voulue par le président du RN est-elle possible juridiquement ? TF1info décrypte.

Quelles restrictions dans l'accès à l'emploi pour les binationaux aujourd'hui ?

Dans l'état actuel de la législation, aucune interdiction d'accès à l'emploi n'est fixée pour les Français détenteurs d'une seconde nationalité. Un Français binationial peut aujourd'hui accéder à tous les postes, y compris ceux qualifiés "de souveraineté". Il s'agit là de professions liées aux missions régaliennes de l'État (défense, budget, sécurité, diplomatie), liées à des compétences stratégiques pour la France. Les personnes binationales peuvent prétendre, au même titre que les autres Français, à ces postes. Quelques exceptions, pour certaines fonctions très précises, peuvent toutefois exister.

"Ça se fait officieusement pour des services très sensibles, comme dans le renseignement ou dans le domaine de l'espionnage, explique à TF1info Jean-Paul Markus, professeur de droit public et directeur de la rédaction des Surligneurs. Dans le cadre des enquêtes de moralité, avant un recrutement de ce type, on va rechercher la nationalité d'un individu, et là, on se dit qu'il y a peut-être un conflit de loyauté." Ces investigations, menées pour s'assurer de la compatibilité et la sûreté d'un candidat avec l'offre d'emploi pour laquelle il postule, sont fréquentes dans le domaine de la sécurité publique et de la défense. Légale et encadrée, cette pratique permet cependant d'écarter des profils au cas par cas ; et non d'exclure de manière globale des candidats sur la base d'une seule information, en l'occurrence le fait d'être binational ou non – comme le souhaite Jordan Bardella.

En revanche, plus de 5,4 millions d'emplois sont déjà interdits en France aux personnes de nationalité étrangère et non ressortissantes de pays membres de l'Union européenne. Cela concerne avant tout la fonction publique, dont les concours pour exercer plusieurs métiers en France ne sont souvent pas ouverts pour les candidats non-européens. Dans de rares cas, l'accès à certains emplois est même totalement limité aux seuls ressortissants français – y compris binationaux – notamment dans la défense ou la diplomatie. L'an dernier, l'Observatoire des inégalités avait consacré une partie de son rapport annuel sur les discriminations à la question de l'exclusion des étrangers de certains emplois.

La mesure souhaitée par Jordan Bardella est-elle possible légalement ?

Pour en revenir à la limitation de l'accès des binationaux à certaines professions "stratégiques" souhaitée par le RN, la question de la faisabilité d'une telle loi se pose. Concrètement, "le problème, c'est que c'est une discrimination en raison de la nationalité", avance Jean-Paul Markus. Or, le Code du travail interdit fermement ce genre de procédé. "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination (...) ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) en raison de (...) son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à (...) une nation", précise ainsi l'article L1132-1 de ce recueil législatif.

Pour parvenir à la mise en place d'une mesure de ce type, la loi devrait donc être modifiée. Interrogé sur le sujet ce lundi matin sur TF1, le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a indiqué qu'"une loi organique et un décret" permettraient de faire adopter cette nouvelle interdiction. Un texte qui devrait être voté au Parlement, mais aussi passer le contrôle du Conseil constitutionnel. Là aussi, la mission pourrait s'avérer difficile... mais pas forcément impossible, selon les spécialistes.

Pour être constitutionnelle, il faudrait que la loi précise quel est le lien entre le poste concerné et le risque pour la sécurité nationale Jean-Paul Markus, professeur de droit public

En effet, les Sages du Conseil constitutionnel s'interrogeraient sur deux questions précises au moment d'examiner la constitutionnalité d'une telle loi : la justification de son existence par l'ampleur de la menace sur la sécurité nationale, mais aussi la proportion ou la disproportion de sa mise en place par rapport au but recherché. Ici, selon le RN, l'objectif d'un tel texte est d'éviter les "ingérences" étrangères en France. "La loi ne peut pas poser comme ça un principe général, dans une matière où ce sont quand même des libertés et la vie privée qui sont mises en cause, soutient néanmoins Jean-Paul Markus. Pour que la loi puisse être constitutionnelle, il faudrait qu'elle précise quel rang hiérarchique est concerné par ces interdictions. Mais aussi quel est le lien entre le poste concerné et le risque pour la sécurité nationale."

Si la loi parvient à passer toutes ces étapes, il restera un dernier problème pour faire appliquer la mesure, et pas des moindres : l'impossibilité pour le pouvoir de savoir qui est binational ou qui ne l'est pas. S'il est en théorie possible de trouver cette information en ce qui concerne les ressortissants européens, ce n'est en revanche pas le cas pour les citoyens ayant la nationalité de nombreux pays, comme la Chine ou la Russie par exemple. "La loi peut viser les binationaux, mais elle ne peut pas créer de moyens d'aller chercher, parce qu'il n'y en a pas", résume Jean-Paul Markus. Autrement dit, rien ne dit qu'un individu binational puisse être forcément rejeté d'un de ces postes à responsabilités... si sa hiérarchie n'en est pas informée.