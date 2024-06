Le Conseil constitutionnel a rejeté les recours qui contestaient les dates des élections législatives. La Constitution exige un délai de "vingt jours au moins" avant l'organisation des élections anticipées. Pour les Sages, ce délai est respecté, y compris pour des élections anticipées de 24 heures dans les outre-mer.

Emmanuel Macron était accusé de précipitation. Le Conseil constitutionnel lui a donné raison. L'institution notamment chargée de veiller à la régularité des élections a rejeté ce jeudi 20 juin les dix recours qui contestaient le décret de convocation des électeurs aux législatives, quel que soit l'article mis en cause. Le premier tour aura donc bien lieu ce 30 juin et le second le 7 juillet.

17 recours déposés au total

Après la dissolution de l'Assemblée nationale, plusieurs observateurs s'étaient étonnés de la date choisie par le locataire de l'Élysée, dont l'ex-garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Alors que l'article 12 de la Constitution dispose que "les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution", certains protestaient contre un délai jugé trop court et de nature à "porter gravement atteinte à la sincérité du scrutin". Si bien qu'un total de 17 recours avaient été déposés, dont dix ont pu être étudiés.

Tous ont été rejetés. Pour le Conseil constitutionnel, ce délai est respecté, y compris pour des élections anticipées de 24 heures dans les outre-mer. "Le président de la République a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale par un décret du 9 juin 2024 qui a pris effet le jour même. Dès lors, en fixant au 30 juin 2024 ou, par dérogation, au 29 juin, la date du premier tour de scrutin, les dispositions contestées ont mis en œuvre, sans le méconnaître, l'article 12 de la Constitution", indiquent les Sages dans leur décision. Le Conseil constitutionnel écarte aussi les arguments sur les risques d'atteinte à la sincérité du scrutin ou sur le fait que l'élection a lieu à partir des listes électorales arrêtées à la date du décret du 9 juin.