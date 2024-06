Le député du Lot a annoncé, dans un entretien à la presse régionale, quitter le parti des Républicains. Dénonçant un parti "mort", il se présente aux législatives "sans rattachement à un parti politique existant".

"Je le dis avec une douleur personnelle, car la fidélité est une de mes valeurs cardinales. Mais il est tant que je reprenne ma liberté". Dans un entretien accordé à la Dépêche du Midi, publié ce mercredi 26 juin, le député Aurélien Pradié annonce quitter Les Républicains, un parti "mort" selon lui.

"Le gaullisme n’est pas mort, il est plus vivant que jamais, mais LR est mort", ajoute le député du Lot, qui pour la première fois, va se présenter aux législatives "sans rattachement à un parti politique existant".

"Nous avons plus que jamais besoin de gaullisme" Aurélien Pradié

Le député du Lot de 38 ans, qui a constamment critiqué la ligne de son parti depuis que ce dernier est présidé par Éric Ciotti, affirme que "30 candidats dont 10 sortants" se présentent également sous les couleurs sous l'étiquette de son micro-parti "Du courage".

"Ce qui compte, c'est que les idées ne meurent pas", a-t-il insisté, promettant, s'il est réélu le 7 juillet d'être "un député à l'origine de quelque chose de nouveau". "Nous avons plus que jamais besoin de gaullisme car aujourd'hui, plus personne ne trouve sa place dans notre pays", explique-t-il. Il promet néanmoins que son objectif n'est pas de rejoindre la majorité présidentielle car "on ne règle pas les problèmes avec ceux qui ont contribué à les créer". "Le macronisme a abîmé le pays car il a été incapable de changer la vie des Français", estime-t-il.

Candidat pour présider LR en 2022, il avait obtenu un poste de numéro 2 de la part d'Éric Ciotti au vu de son bon score. Il en avait été démis deux mois plus tard après s'être vivement opposé à la reforme d'Emmanuel Macron portant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Aurélien Pradié avait ensuite fait partie des 19 députés LR qui avaient voté une motion de censure contre le gouvernement.