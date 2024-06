Le président du Rassemblement national a donné un entretien au "Parisien" pour détailler son programme. Il réclame une "majorité absolue" à l'Assemblée nationale "pour gouverner", rejetant une "majorité relative". Il donne également les principales mesures qu'il mettra en œuvre si la RN accède au pouvoir.

"Chaque jour qui passe, je me prépare à l'exercice du pouvoir". Dans un entretien accordé au Parisien et publié ce lundi 17 juin, le président du Rassemblement national s'est dit "prêt" à accéder au pouvoir, anticipant les résultats des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Mais à une condition : "la majorité absolue".

"Pour gouverner, j'ai besoin d'une majorité absolue. Qui peut croire qu'on pourra changer le quotidien des Français en cohabitation avec une majorité relative ? Personne. Je dis aux Français : pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue", a déclaré le président du RN.

La réforme des retraites abrogée dès "l'automne"

Jordan Bardella a par ailleurs esquissé les principales mesures mises en œuvre en cas d'accession au pouvoir, notamment l'abrogation de la réforme des retraites "à partir de l'automne". Le président du RN s'était jusqu'alors montré flou, jugeant encore la semaine dernière que le sujet n'était pas "prioritaire".

Quelques heures plus tôt, son nouvel allié Eric Ciotti avait pourtant estimé au 20H de France 2 qu'"il (n'était) pas dit que la réforme des retraites sera abrogée", en renvoyant aux "marges de manœuvre qui seront données" par un audit des finances publiques. "C'est le RN qui conduit cette coalition", lui a indirectement répondu Jordan Bardella, en prônant par ailleurs de permettre à "ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite avec 40 annuités à un âge légal de départ de 60 ans".

La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité renvoyée à "un second temps"

À propos de la baisse de la TVA sur les énergies et le carburant, qu'il entend faire passer de 20 à 5,5%, le patron du RN entend la mettre en œuvre dès cet été, via un projet de loi de finances rectificatif lors d'une session parlementaire extraordinaire. Cette dernière ne pourrait toutefois se tenir qu'après un décret signé par le président de la République. Le chef de file des lepénistes renvoie en revanche la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité à "un second temps".

Côté recettes, le grand vainqueur des élections européennes d'il y a dix jours propose de supprimer des "niches fiscales", notamment celles sur les armateurs, et abaisser de deux milliards d'euros la contribution de la France au budget de l'Union européenne.

Jordan Bardella entend également ressusciter les peines planchers en matière de stupéfiants et atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique, et réitère sa proposition de suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs délinquants récidivistes. La suppression du droit du sol et le remplacement de l'aide médicale d'État par un fonds d'urgence qui "ne couvrira que les urgences vitales" sont aussi au programme.