Le Nouveau Front populaire a présenté ce vendredi 21 juin la manière dont il comptait financer son programme jusqu'en 2027 en cas de victoire aux prochaines législatives. Les partis alliés de gauche veulent notamment rétablir un impôt sur la fortune. Celui-ci pourrait rapporter 15 milliards d'euros par an.

Le Nouveau Front populaire veut convaincre et sort les chiffres. Plusieurs membres de la coalition des forces de gauche, accompagnés d'économistes, ont présenté ce vendredi 21 juin à la Maison de la Chimie à Paris la manière dont ils comptaient financer leur programme, alors que le camp présidentiel dénonce un "matraquage fiscal". Parmi les mesures présentées, le rétablissement d'impôt sur la fortune renforcé qui pourrait rapporter 15 milliards d'euros par an.

Pas d'"augmentation des déficits"

"Nous réinstaurons immédiatement un ISF avec une composante climatique à 15 milliards d'euros", a ainsi affirmé Alexandre Ouizille, sénateur socialiste de l'Oise. Cet impôt avait été supprimé par Emmanuel Macron à son arrivée à l’Élysée, pour être transformé en impôt sur la fortune immobilière, un moyen selon le gouvernement de renforcer l'attractivité française en matière d'investissements.

L'ISF est néanmoins présenté par le NFP comme une des solutions pour assainir les finances publiques et créer des ressources, alors que le déficit public français vient d'être épinglé par la Commission européenne. "Il y a dans notre pays de l'argent oisif, de l'argent inactif", a ainsi justifié Alexandre Ouizille.

Cette réinstauration de l'ISF en cas de victoire du NFP pourrait ainsi rapporter "douze, treize milliards" les premières années avant de monter à 15 milliards, au lieu de "quatre, cinq milliards dans la mouture précédente", a ainsi précisé l'économiste Julia Cagé, au cours de la conférence de presse. Le rétablissement d'une "exit tax" est également prévue pour limiter les départs des gens les plus fortunés, alors que Boris Vallaud, devant les organisations patronales, ce jeudi 20 juin, demandait "un effort de patriotisme économique" aux milliardaires.

En plus de l'ISF, le Nouveau Front populaire entend également mettre en place dès 2024 une taxe sur les superprofits, qui rapporterait également 15 milliards d'euros. Ces 30 milliards d'euros serviraient à financer notamment la revalorisation des allocations personnelles au logement de 10%, l'abrogation des réformes des retraites et de l'assurance-chômage et une hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires.

Des réformes qui coûteraient 25 milliards d'euros selon l'alliance de gauche, qui assure ainsi que les recettes dégagées permettront de couvrir les dépenses annoncées, ne creusant pas davantage le déficit de la France. "Notre logique, ce n'est pas de financer notre programme par une augmentation des déficits", a défendu le député sortant insoumis Eric Coquerel en fin de conférence de presse, ajoutant : "De ce point de vue-là, je pense que l'on fera mieux que le gouvernement actuel."