Membre du collectif NousToutes, Amy Bah a décidé de se porter candidate dans la 1re circonscription du Nord face à Adrien Quatennens. Depuis plusieurs mois, cette juriste dénonce le maintien du député LFI du Nord, condamné pour violences conjugales. Elle a déjà reçu le "plein soutien" de la maire PS de Lille Martine Aubry.

Elle a décidé de sauter le pas. Après avoir demandé à LFI d’être investie à la place d’Adrien Quatennens dans la première circonscription du Nord, la militante féministe Amy Bah a décidé de se porter candidate face au député sortant, condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales en 2022.

"Je suis candidate pour voir la gauche forte et unie à l'hémicycle, celle qui porte toutes les valeurs du Nouveau Front populaire", écrit-elle dans un communiqué. "Aujourd'hui Adrien Quatennens est le talon d'Achille de la gauche. Nous n'avons pas à subir cette situation plus longtemps. Les habitantes et les habitantes méritent mieux", insiste cette diplômée en droit public de 27 ans.

Elle réclamait la démission d'Adrien Quatennens

Présidente du collectif NousToutes à Lille, Amy Bah mène un combat de longue date contre Adrien Quatennens. Au printemps dernier, elle avait dénoncé son retour à l’Assemblée nationale, après quatre mois de suspension. Dans son blog sur Mediapart, elle avait jugée cette décision "incompréhensible et inacceptable de la part de ceux qui croyaient que ce parti luttait contre les violences sexistes et sexuelles" et réclamé sa démission.

En novembre dernier, cette militante de terrain était à l’initiative d’un sit-in géant contre les féminicides, place de la République à Lille. Une cinquantaine de personnes s’étaient allongées, les bras en croix, avec des stèles funéraires sur lesquelles on pouvait lire un prénom, un âge et une date de décès.

Dans le communiqué annonçant sa candidature, Amy Bah se défend de vouloir diviser son camp, à l'heure où le Rassemblement National est annoncé vainqueur dans les sondages. "La première circonscription du Nord est à gauche depuis 30 ans et comporte, dès lors, un risque faible de l’extrême-droite (…) Elle restera à gauche et représentera le Nouveau Front populaire dans tous les cas".

L'initiative de la militante féministe intervient alors que la reconduction d'Adrien Quatennens, fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, divise le Nouveau Front populaire. Sur X, la candidate déjà reçu le soutien de la maire PS de Lille Martine Aubry qui dit son "plein soutien" à "une candidate de la société civile, féministe, sociale, écologiste et anti-raciste."